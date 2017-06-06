Apple tüm işletim sistemlerini güncelledi

Apple, WWDC etkinliğinde yeni bilgisayar modellerinin yanında yenilenen işletim sistemlerini de tanıttı.

Apple, WWDC etkinliğinde iPhone ve iPad için yeni mobil işletim sistemi iOS 11, Mac ve MacBook’lar için yeni masaüstü işletim sistemi macOS High Sierra ve Apple Watch’lar için watchOS 4’ü tanıttı.

Apple geliştiricilere sunduğu ARKit ile interaktif oyunlar, standartların üstünde alışveriş deneyimi, endüstriyel tasarım ve çok daha fazlasını yaratması için bir fırsat sağlıyor. iOS cihazlarında bulunan kamera, işlemci ve hareket sensörleri vasıtasıyla iPhone ve iPad kullanıcıları iOS 11 ile kaliteli bir Artırılmış Gerçeklik deneyimi yaşayacak.

Şu anda yalnızca iPhone 7 Plus kullanıcılarının kameralarında bulunan Portre Modu’na iOS 11 ile optik imaj stabilizasyonu, True Tone flash ve HDR ile fotoğraf çekimi yapma özellikleri ekleniyor. Live Photos ile çekim yapmayı sevenlere ise yeni Döngü ve PinPon efektleriyle daha etkileyici video çekimleri gerçekleştiriliyor. Fotoğraflar’da bulunan Anılar, dikey ve yatay olarak izlenecek. iPhone 7 ve 7 Plus’a iOS 11 ile çekilen her fotoğrafın dosya boyutunu küçülten High Efficiency Image File Format adında yeni bir teknoloji bulunacak.

Apple, yeni iOS 11’de sürücüleri unutmamış. Sürüş sırasında Rahatsız Etme isimli özellik ile sürücüler yola daha iyi konsantre olabilecek. iPhone, sürücünün otomobil kullandığını algılayarak ekranı karanlık tutmak için bildirimleri sessizleştirecek. Favoriler listesinde bulunan kişilere ise otomobil kullandığına dair otomatik yanıt verme seçeneği bulunacak.

iPhone 4S ile tanıştığımız daha sonra Türkçe desteği de gelen akıllı asistan Siri’ye iOS 11 ile İngilizce kelime ve cümleleri Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca’ya çevirebilecek. Safari, Mail, Mesajlar gibi uygulamalarda öneriler de sunacak.

iOS 11 ile Harita uygulamasına tanınmış hava limanları ve alışveriş merkezlerinin iç haritaları eklenecek. Ayrıca sürücülerin viraj veya çıkışları kaçırmaması için şerit rehberliği özelliği de bulunacak.

iOS 11 ile yeni gelecek tek elle klavye modu ile kullanıcılar hareket halindeyken iPhone’larını daha kolay yazı yazabilecek ve iPad’e gelecek QuickType klavyesi ile kullanıcılar sayılara, sembollere ve noktalama işaretlerine kolay erişim sağlayacak.

iOS 11 ve macOS High Sierra’ya gelecek Apple Dosya Sistemi, daha iyi bir verş performansı, güvenlik ve güvenirlik sunuyor. Cihazlarda bulunan tüm dosyaların hepsi burada toplanıyor ve kullanıcılar, buradan istediği dosyayı arama ve düzenlemeyi daha pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyor. En güzel kısmı ise sadece kullanılan cihazların içinde bulunan dosyaların dışında iCloud Drive, Dropbox, Google Drive gibi bulut depolama servislerine de buradan erişilebiliyor.

macOS High Sierra’ya gelen High Efficiency Video Coding ile yalnızca HD yayınının olduğu ağlara yüksek kaliteli video yayınını mümkün kılarken yeni iMac ve MacBook Pro ile çok hızlı ve verimli bir şekilde kodlama düzenleme fırsatı bulunuyor.

Apple yeni gelen Metal 2 ile geliştiricilere daha iyi bir API ve gelişmiş performans sunuyor. Ayrıca konuşma tanıma, doğal dil işleme ve yapay zeka teknolojileri için de destek sağlıyor. Etkinlikte tanıtılan External Graphics Kit ile geliştiriciler, uygulamalarını optimize etmek için ihtiyaç duyduğu tüm yazılım ve donanımı edinebilecek.

Metal 2 ve macOS High Sierra ile geliştiriciler, ilk kez Mac’te sanal gerçeklik içeriği oluşturacak. Bu sayede geliştiriciler, Mac’te etkileyici oyun, 3D ve sanal gerçeklik içeriklerini yaratabilecek. Bu sene ayrıca Final Cut Pro X’e 360 derece video içe aktarma, düzenleme ve dışa aktarma özellikleriyle 360 dereceli içeriklere profesyonel destek sağlanacak.

macOS High Sierra’da Safari’ye gelecek Akıllı İzleme Engelleme özelliği ile reklam verenlerin kullanıcıların internetteki etkinliği takip etmek için kullandığı izleme verileri saptanıp kaldırılacak.

Apple’ın akıllı saati Apple Watch için yeni sunduğu watchOS 4 ile proaktif saat kadranı, kişiselleştirilmiş Aktivite koçluğu ve bambaşka bir müzik deneyimi sunacak. Buna ek olarak bir dönemin sevilen film serisi Toy Story’nin sevilen karakterleri Woody, Jessie ve Buzz Lightyear saat kadranlarında yer alacak. Kaleydoskop saat kadran ile statik görüntüleri büyüleyici desenlere dönüşüyor. Ayrıca Apple Watch’a kullanıcların edinebileceği yeni kordonlar da tanıtıldı.

iOS 11, macOS High Sierra ve watchOS 4 Sonbahar’da kullanıma sunulacak. Uygulama geliştiricileri iOS 11 Beta’yı indirebilir. Public Beta üyeleri ise Haziran ayının sonunda indirebilecek.