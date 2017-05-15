Apple, WWDC’de iki cihaz tanıtabilir

Apple’ın geleneksel olarak düzenlediği WWDC etkinliği hakkında söylentiler başladı.

BGR’nin haberine göre KGI Securities’in analisti Ming-Chi Kuo, yazdığı yeni raporda Apple’ın Siri tabanlı yeni bir cihazı tanıtabileceğini belirtti. Kuo, tasarım açısından en üst düzeyde bir ses deneyimi sunacak yeni cihazın bir dokunmatik panel bulundurabileceğini söyledi.

Kuo, dokunmatik panel hakkında Amazon Echo Show’a benzer veya daha küçük bir boyutu olabileceğini söyledi. Ücret açısından ise Kuo, Apple’ın yeni gelecek cihazın Amazon Echo Show’dan daha yüksek bir ücret ile satışa sunulacağını söyledi.

Kuo, 5 Haziran tarihinde San Jose’de başlayacak WWDC etkiliğinde tanıtılacak tek cihazın bu olmayacağını söyledi. Kuo, etkinlik esnasında 10.5 inç büyüklüğünde ince çerçevesi bulunan bir iPad Pro’nun da tanıtılacağını söyledi. Söylentilere göre, Apple yeni iPad Pro’da daha geniş bir ekrana sahip olacak. Ancak Apple’ın 9.7 inçlik iPad’e benzeyen bir form faktörüne sahip olacak; bu çerçevenin küçültülmesini mümkün kılıyor. Bunu söylemek için çok erken ama 10.5-inç iPad Pro’nun bize yeni tanıtılacak iPhone 8 tasarımının nasıl görüneceğine dair daha sağlam bir ipucu verebilir.

Donanım açısından yeni iPad Pro’da A10x işlemcisi kullanılabilir. Ayrıca yeni iPad Pro hakkında iPhone 7’da bulunan Home butonunun kullanılabileceği de söylentiler arasında bulunuyor.

Tim Cook, geçtiğimiz Şubat ayında iPad hakkınd yaptığı açıklamada iPad’e heyecan verici bazı şeylerin olduğunu ve bu konu hakkında iyimserliğini dile getirmişti.

Haziran ayında bu söylentilerin doğru olup olmadığını birlikte göreceğiz.