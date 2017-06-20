Apple ve Ikea’dan işbirliği

İki şirket birlikte arttırılmış gerçeklik içeren mobilya uygulaması geliştiriyor.

Apple ve Ikea’nın birlikte geliştirmeye başladığı arttırılmış gerçeklik odaklı mobil uygulama için Ikea’nın Dijital Dönüşüm Lideri Michael Valdsgaard; “bu uygulamayla kullanıcılar sanal mobilyaları deneme ve satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek” dedi.

Sonbaharda kullanıma sunulması beklenen uygulamada başlangıç olarak yaklaşık 600 ürün yer alacak. Uygulamada ayrıca yeni kampanya fırsatları görünecek. Ikea, Apple ile teknolojinin nasıl çalıştığını öğrenmenin yanında geniş bir iOS kullanıcı kitlesine de sahip olduğu için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor. Valsgaard, Apple-Ikea işbirliğiyle gelişecek uygulamanın dünyanın en geniş arttırılmış gerçeklik platformu olacağını söyledi.

400’e yakın mağazası bulunan Ikea, sosyal medya, mobil ve üçüncü parti çevrimiçi mağazaların önüne geçmek için teknolojinin üstünde daha çok duruyor.