Apple Podcast Analiz Servisinin beta sürümünü yayınladı

Apple’un WWDC’de duyurmuş olduğu podcast analiz servisinin beta sürümü podcast yayıncılarına sunuldu.

Ücretsiz olarak indirilebilen bu servis ile içerik üreticileri, dinleyicilerin en çok ilgi gösterdiği podcast bölümünü görme şansına sahip olacak. Bununla birlikte bölümlerin ortalama tamamlanma süreleri, toplam dinleme süreleri ve cihaz başına dinleme süreleri gibi diğer bilgiler de içerik sahiplerine sunulacak. Bu servis sayesinde içerik üreticileri, dinleyicilerin ülkelere göre dağılımını görebilecek.

İçerik üreticileri, bu uygulama ile yalnızca iOS 11 ve iTunes 12.7 üzerinden alınan verileri görebilecek. Bu özellikten içerik üreticileri basit indirme içeriklerini ve diğer dinleme rakamlarını görebiliyordu. Bu yeni uygulamayla podcast üreticileri ve onları destekleyen reklam verenler daha fazla bilgiyi görebilecek.