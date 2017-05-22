Apple Music’te sürpriz gelişme

Apple, çevrimiçi müzik servisi Apple Music için bazı ülkelerde sunduğu üç aylık bedava kullanım hizmetini kaldırıyor.

Apple, bilinmeyen nedenlerle normalde bedava olan üç aylık ücretsiz Apple Music deneme sürümünü Avustralya, İspanya ve İsviçre’de kaldırdı. Artık bu dönem normalden daha düşük bir bir ücret karşılığında sunulacak.

Apple, Apple Music lansmanından bu yana üç aylık ücretsiz deneme hesabı stratejisini sürdürmeye devam etti. Ancak Apple’a telif konusunda sanatçılar tarafından pek çok dava açıldı. Apple bu sanatçılara telif ücretlerini ödemeyi planlamıştı ancak Taylor Swift, Apple’ı şaşkına çevirerek telif almak yerine platformdan eserlerinin çıkartılmasını talep edince işler tersine döndü. Apple üç aylık deneme süresinden dolayı telif ücretlerini karşılamak adına vaz geçiyor olabilir.

Öte yandan Apple Music servisinin fiyatların ve promosyonları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Örneğin, Hong Kong kullanıcıları üç ay yerine sadece bir ay boyunca Apple Music’i ücretsiz deneyebiliyor.

Son karardan etkilenen ülkelerdeki yeni üç aylık deneme fiyatı ise standart servis ücretine göre düşük ve Apple bu servis için normal abonelik ücretinin sadece onda birini talep ediyor. Müzik yayıncılığı hakimiyeti için verilen savaşın bittiği düşünülüyordu, ancak yaşanan bu durum pek de öyle olmadığını bizlere gösteriyor.