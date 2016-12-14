Apple macOS 10.12.2’den önemli bir özelliği kaldırdı

Apple MacBook cihazları yeni macOS sürümü ile kalan pil gücüne yönelik önemli bir bilgiyi artık göstermeyecek.

Bugün yayınlanan macOS 10.12.2 sürümü 2016 sonunda üretilen MacBook Pro’ların bazı kullanıcılarda ortaya çıkan grafik sorunları için bir düzeltme içeriyor. Bu iyi bir şey. Öte yandan Apple düşük pil ömrü hakkındaki şikayetleri de araştırdı ve pillerin beklenmedik şekilde davrandığına dair bir kanıt bulamadığını açıkladı. Ancak bu ortada bir sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Bunun bir göstergesi olarak Apple yeni macOS sürümü artık kullanıcılara kalan pilin ne kadar süre gideceğine dair bilgiyi göstermiyor.

Bu güne kadar MacBook cihazların tamamında kalan pil yüzdesini görsel ve sayısal olarak görebiliyorduk. Bu özellik değişmiyor. Yine kalan pil doluluk yüzdesini görmeye devam edeceğiz. Ancak yeni macOS güncellemesi öncesinde pil göstergesinin üzerine tıkladığımızda kalan pil gücünün yaklaşık olarak cihazı ne süre ayakta tutabileceği bilgisi yer alıyordu. Artık bu bilgiyi görmeyeceğiz. Bir başka ifade ile Apple pillerde bir sorun bulmadığını söylüyor ama kullanıcılara gösterilen tahmini pilin dayanma süresine ait bilgiyi de gizleyerek, risk almak istemiyor.

Apple bu değişikliği yüzdelik oranın daha doğru bilgi verdiğini öne sürerek yapıyor. Geriye kalan sürenin ise yanıltıcı olabildiğini çünkü Mac’in bu süreyi cihazın ne yaptığına dayanarak dinamik olarak hesapladığını belirtiyor. Arka plandaki görevler pil ömrünü önemli ölçüde etkileyebildiği için tüketiciyi yanıltıcı bir bilgi vermek istenmediği anlaşılıyor.

Bu özellik dışında yeni güncelleme Mac cihazlardaki pek çok teknik hususlarda geliştirmeler ve güncellemeler içeriyor. Bu güncellemeyi gerçekleştirmenizi tavsiye ediyoruz.