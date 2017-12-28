Apple Lisa OS kodunu açık kaynak hâline getirecek

Apple, önümüzdeki sene kullanıma açacağı kaynak kodunu işletim sistemlerine indirme imkanı sunacak.

Lisa, kimse için popüler bir platform haline gelmemiş olsa da bazı Apple fanatikleri ve teknoloji tutkunları için ayrı bir önem taşıyor. Computer History Museum (Bilgisayar Tarihi Müzesi) tarafından yapılan açıklamada bu kodun pek yakında özel bir komut aracılığıyla yayınlanacağını açıkladı.

Müzenin Google Gruplar sayfası üzerinden yaptığı açıklamada Lisa OS ve uygulamaların kaynaklarının kurtarılmasının ardından Unix’e dönüştürülmesinin ardından Disk Image Chef sayesinde geri döndürüldüğü belirtildi. Şu anda yapılan işlemlerin Apple tarafından değerlendirildiğinin altını çizen müze, Apple’ın 2018’de kodun yayınlanması için onay vereceğinin altını çizdi. Kodda bulunan tek problemin LisaWrite’ta kelime kontrol aracında kullanılan Amerikan Tarihi Sözlüğü’nü barındırmayacağa benziyor.

Apple’ın 1983 yılında yayınlamış olduğu Lisa’nın orijinal versiyonunu edinmek için 10 bin dolar ödenmesi gerekiyor. Bilgisayar Tarihi Müzesi’nin Lisa OS’i ücretsiz olarak kullanıma sunmasının kullanıcıların dikkatini çekecek bir hamle olarak görülebilir.

Lisa’nın grafiksel kullanıcı arayüzü barındıran ilk bilgisayarlar arasında yer alması sebebiyle bilgisayar tarihinde ayrı bir yere sahip olmasıyla birlikte yüksek satış fiyatı sebebiyle yalnızca 10 bin adet satılmıştı.