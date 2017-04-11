Apple kendi güç yönetimi çiplerini geliştiriyor

Gelen raporlara göre Apple kendi grafik işleme birimi üzerinde çalışıyor.

Alman özel bankası Bankhaus Lampe’de çıkan bir rapora göre, Apple’ın kendi güç yönetimi çiplerini geliştiriyor. Raporun yayınlanmasıyla şu anda bu çipleri Apple’a tedarik eden Dialog Semiconductor’ın hisse senedi değerlerinde keskin bir düşüş yaşanıyor.

Analist Karsten Iltgen, her iki şirketin çok yakından işbirliği yaptığını ve bu nedenle Dialog’un yerini Apple’dan başka üçüncü bir şirketin alamayacağını belirtiyor. Buna kanıt olarak raporda Apple’ın web sitesinde, Münih’teki tasarım merkezi için, analog güç yönetimi konusunda 16 mühendis için iş ilanı verilmesi gösteriliyor.

Raporda ayrıca Apple2ın LinkedIn üzerinden 20 uzman mühendis ile görüşüldüğünü ve bunların bazılarınında Dialog firmasında uzun süreli iş tecrübesi olduğu dikkat çekiyor. Apple şu anda 40 güç yönetimi mühendisini istihdam ediyor ve bunların büyük bir kısmı Münih’teki tasarım merkezinde çalışmakta. Bir kısmının ise Kaliforniya’da çalışmakta olduğu tahmin ediliyor.

Apple için bu hareketler, Samsung gibi rakiplerine karşı hazırlandığı yeni iPhone modelleri ve diğer cihazların bileşenleri üzerinde daha fazla kontrol elde etmek istediği anlamına gelebilir. Xiaomi geçtiğimiz Şubat ayında Mi 5c’de kendi üretmiş olduğu Surge S1 işlemcisini kullanmaya başladı. Samsung ise bazı akıllı telefonları için kendi üretmiş olduğu Exynos işlemcileri kullanıyor.

Rapora göre, güç yönetimi alanında istihdam edilen 80 kişilik Apple ekibi, Dialog’daki 1.200 mühendisle karşılaştırıldığında oldukça küçük bir grup olarak kalıyor. Dialog’da görevli 900 yonga tasarımcısından yaklaşık 500 kişinin Apple için özel olarak çalıştığına inanılıyor.

Apple’ın bu operasyonuna dair söylentiler bile şimiden Dialog için bir tehdit oluşturmaya başladı.Benzer şekilde Apple geçtiğimiz günlerde kendi grafik işlemcisi üzerinde çalışmaya başladığına dair söylentiler bir diğar iş ortağının ciddi şekilde borsada değer kaybetmesine nedne olmuştu.