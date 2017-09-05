Apple kablosuz kulaklık sayısını arttırmayı sürdürüyor

Apple, yeni Beats Studio 3 Wireless’ı satışa sundu.

Kaliteli bir kulaklık arayanlar için sunduğu opsiyonları arttırmayı sürüdüren Apple, AirPods ile başlayan ve Beats Solo 3 ile devam eden W1 işlemcisini Beats Studio 3 modelinde bulunduruyor. W1 işlemciyle Beats Studio 3 Wireless, Bluetooth aracılığıyla iPhone, iPad ve Mac’lerle çok kısa sürede bağlanabiliyor.

Tek şarj ile 22 saatlik pil ömrü sunan Beats Studio 3’te bulunan “Fast Fuel” özelliğiyle 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik kullanım imkânı da içeriyor. Beats Studio 3’te bulunan “Pure Adaptive Noice Cancelleation” adlı özellik ile kullanıcının bulunduğu yerde bulunan nesneleri tespit edebiliyor. Böylece dışarıdan gelen gürültüleri daha kolay bir şekilde engelleyebiliyor. Ayrıca saç, gözlük, kulak şekli ve hareket gibi ses kaybına neden olan unsurlardan oluşan ses kaybını da telafi edebiliyor.

Kullanıcılar, Beats Studio 3 Wireless ile çalan şarkıları geçebilme, Siri’yi kullanabilme ve sesi arttırıp azaltabiliyor. Beats Studio 3 Wireless’te bulunan yerleşik kulaklık ile telefon görüşmeleri de gerçekleşebiliyor.

Kırmızı, Mat Siyah, Beyaz, Uçuk Gül Rengi, Mavi ve Gölge Grisi’nden oluşan 6 renk seçeneğiyle gelen Beats Studio 3 Wireless, Apple Store’dan 1.599 TL’ye satılıyor.