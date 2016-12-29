Apple için 2016’nın unutulmaz olayları

Bu yıl herkes kadar Apple için de çok zor geçti. Bütün önemli gelişmeleri bu yazıda derledik.

Apple açısından bu yılın en zorlu konu başlığı FBI ile zorlu bir hukuk mücadelesine girmesi oldu. Sonrasında on yılı aşkın bir süredir ilk kez gelirlerindeki artış geriledi. iPhone 7’nin 3,5 mm’lik ses çıkışı olmaması ve elden geçirilmiş MacBook Pro’nun sunduğu az sayıdaki gelişmeye rağmen roket gibi yükselen fiyatı tepki çekti.

Ancak şirketin bazı başarılı noktaları da vardı: 4 inç ekranlı iPhone SE’nin başarısı, yenilenen Apple Watch ve Siri’yi bir platform haline getiren iOS 10’un piyasaya sürülmesi bunlara örnek gösterilebilir. Şimdi biz kulaklık girişinin öldüğü 2016 yılına geri dönelim ve tüm başlıkların detaylarına tekrardan göz atalım.

Mezarında rahat uyu kulaklık girişi

Apple’ın iPhone’dan kulaklık girişini kaldırmaya yönelik planlarına dair ilk söylentiler ortaya çıktığında, internet camiası toplu bir şekilde sinirlendi. Bazıları bunu kullanıcılara karşı düşmanca bir karar olarak nitelendirdi. Herkesin kablolu kulaklıklar ve aynı bağlantıya sahip diğer çevre birimlerini feda etmesi mi gerekiyordu? Apple’ın kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Schiller, resmi olarak değişiklikleri duyurduğunda ve bu kararı “cesur” olarak nitelendirdiğinde, alay konusu olmaktan öteye geçemedi.

Ama sonra iPhone 7 ve 7 Plus piyasaya çıktı ve pek çok kişi bir anda eleştirilerinden vaz geçerek telefonlara hücum etti. Belki de bu kararın arkasında kutunun içinden Lightning Port girişlibir kulaklık ve dönüştürücü kablo çıkmasının etkisi olmuştur. Apple henüz son çeyrek kazançlarını ve kaç tane iPhone’u sattığını gösterecek bir rapor yayınlamadı ancak iPhone 7 Plus ve Jet Black iPhone 7 lansman gününde tamamen tükendi. Bunun arkasındaki neden kısıtlı bir arz veya yüksek talep miydi? Göstergeler talebin çok yüksek olduğuna işaret ediyor.

Google amiral gemisi Pixel telefonuna kulaklık girişini dahil etmesini kutlarken, Samsung’un bir sonraki amiral gemisi cihazında Apple’ın yolundan gitmesi bekleniyor zira daha ince bir telefon üretmek için yapısal olarak bu alınması güç ancak gerekli bir karar gibi görünüyor.

Geciken AirPods



Apple sadece iPhone’dan kulaklık girişini kaldırmakla kalmadı. AirPods adında kendi kablosuz Bluetooth kulaklıklarını tanıttı. Apple, Eylül ayında gerçekleşen iPhone tanıtımında 159 dolarlık bu aksesuarı Ekim ayında satışa sunacağını duyurdu. Ancak çeşitli sorunlar nedeniyle kulaklıkların piyasaya çıkması aylarca ertelendi.

Apple, nihayet 13 Aralık’ta ön siparişler almaya başladı ve gönderiler 19 Aralık Pazartesi günü başladı. Buna rağmen ürünlerin stoğu sürekli sınırlı kalmaya devam etti ve ediyor. AirPods stok sorunlarının gelecek Şubat ayında son bulması bekleniyor. Bununla birlikte Apple yıl sonu tatiline bağlı satışlardan büyük ölçüde mahrum kaldı. Belki de tek iyi haber AirPods’un oldukça iyi bir ürün olması.

İkinci nesil Apple Watch

AirPods planlandığı zamandan aylarca sonra satışa çıkmış olabilir, ancak elden geçirilen yeni Apple Watch tam zamanında satışa çıktı. Apple, hem dahili uygulamaları daha hızlı çalıştıran yükseltilmiş işlemciye (ilk nesil ile aradaki en büyük fark), hem de farklı fiyatlara sahip iki model seçeneği sundu.

Apple Watch Series 2, yüzme takibi için mükemmel şekilde, daha parlak bir ekran ve yeni su geçirmezlik özelliklerini sundu. Tüm bu özelliklere ihtiyacınız yoksa, Series 1 de aynı derecede güçlü şekilde güncellendi ancak daha ucuza satılıyor. Bazıları, Series 2’nin birinci nesil saatin olması gereken şey olduğunu söylerken, Apple’ın sağlık ve fitness üzerine yoğunlaştığı doğal bir gelişme olarak karşımıza çıktı.

Apple ve FBI

Şubat 2016’da Apple şu ana kadar yaşadığı en büyük problemlerden biriyle karşı karşıya kaldı: FBI bir terör şüphelisinin kullandığı iPhone’a ait kilidi açması için Apple’a baskı yaptı. iPhone 5c modelinde 10 kez yanlış şifre girilirse içindeki tüm veriler yok olacaktı ve FBI risk almak istemiyordu. FBI Apple’ı, ABD hükümetinin iPhone’un güvenlik mekanizmalarını atlatmasına izin verecek bir arka kapı üretmeye zorladı. Apple bunu reddetti.

Bunu takip eden haftalarda yaşanan yasal savaş, Apple’ı şifreleme, gizlilik ve teknoloji şirketlerinin kullanıcıları ve yetkilileri için ne yapmak zorunda oldukları üzerine bir tartışma ortamının merkezine yerleştirdi. Apple, hükümet için bir arka yazması durumunda bu yazılımın sonunda yanlış ellere geçebileceğini ortaya koydu.

Nihayet FBI, iPhone’a erişmenin farklı bir yolunu buldu ve Apple’a karşı dava düştü.

iPhone satışlarındaki artış azaldı

Apple son 13 yıllık tarihinde ilk kez, iPhone satışlarında azalma nedeniyle, 2016 yılının ikinci çeyreğinde gelirlerinde düşüş açıkladı.

Şirket 2015 yılındaki 233,7 milyar dolar seviyesindeki gelirinden bu sene 215,6 milyar dolar seviyesine doğru bir gerileme olduğunu raporladı. Karşılaştırma yapmak için; Microsoft’un 2016 mali yıldaki geliri, geçen yılki 93,6 milyar dolardan 85,3 milyar dolara geriledi.

iPhone 7 Plus’ın mükemmel kamerası, MacBook Pro’nun Touch Bar’ı bu sene yaşanan düşüş trendini 2017’de tersine çevirebilir mi? Apple öyle umuyor.

MacBook Pro nihayet yenilendi

Apple nihayet profesyonellere yönelik MacBook Pro serisini dört yıllık küçük değişikliklerden sonra ciddi şekilde yeniledi ve bu kesinlikle büyük bir değişiklik oldu. Apple klavyenin F tuşlarını, kullandığınız uygulamaya göre değişen içeriğe dayalı bir OLED dokunmatik yatay ekran ile değiştirdi. Apple ayrıca cihazdaki tüm bağlantı noktalarını USB-C’ye çevirdi.

Touch Bar programcılar hariç herkesin beğenisini kazanırken, yenilenen 13 ve 15 inçlik dizüstü bilgisayarlar fiyatlandırmaları, en fazla 16GB’lık RAM sınırı nedeniyle eleştirildi. Grafik hataları, pil ömrü hakkında ki raporlar yeni cihazların soru işareti oluşturan noktaları oldu.

Apple Car hayali son buldu

Apple’ın otonom bir otomobil üzerinde çalıştığı söylentileri, 2015 yılının sonlarında sahneye çıkmıştı. Ancak bu yıl söylentiler son buldu. Bu alanda çalışan ekiple alakalı yaşanan değişimler sonbaharda Apple’ın vites değiştirdiğini açıkça ortaya çıkardı. Şirket artık kendi arabasını geliştirmiyor; bunun yerine Apple’ın sahip olmadığı bir alanda deneyimli bir ortak tarafından geliştirilen bağımsız bir arabaya güç sağlamak için bir sistem geliştirmek istiyor.

Apple stratejik bir karar alarak başarısız olma ihtimali olan bir alanda söylentileri sonlandırdı.

iPhone SE sürümü



Apple’ın 2016’da gerektiği karşılığı bulamayan başarılı işlerinden birisi iPhone SE sürümü oldu. Küçük bir telefon için böylesine büyük bir pazar olduğunu kim bilebilirdi ki? Görünüşe göre Apple biliyordu

iPhone SE, iPhone 6S’in hız, güç ve aynı mükemmel kamerasına 399 dolar fiyat etiketiyle üstelik bir tasarım harikası olan iPhone 5’in şık görünümüne sahip. Üstelik bir kulaklık girişi bulunuyor.

Mart ayında piyasaya çıkan SE raporlara göre Apple’ın bu yıl en yüksek iPhone satış başarısını yakaladı. İnsanlara istediklerini verirseniz, satın alacakları bir kez daha ispatlandı.

Siri bir platforma dönüştü

Apple’ın sesli asistanı Siri, başlıca rakipleri Amazon Alexa ve Google Assistant gerisinde kalmıştı. Bunun en önemli nedeni Apple’ın Siri’yi iPhone ve iPad cihazlarına hapsetmesiydi ve tümüyle tekelinde tutmasıydı. Ancak, iOS 10, üçüncü parti uygulama geliştiricilere Siri ile entegrasyon imkanı sağladı. Artık Siri ile Uber, Viber, Yelp, Pinterest ve WhatsApp gibi uygulamaları kullanmak mümkün.

Ayrıca Siri macOS’a geldi. Artık Siri ile Apple iMac ve MacBook cihazlarda sohbet edip bir şeyler yaptırmak mümkün.

iPhone 6 sıkıntıları

iPhone 6 ve 6S 2016’da bazı sorunlara sebep oldu. Yılsonuna doğru Apple, bihayet iPhone 6 modelleri ile ilgili bir dizi pil şikayetini ilk kez kabullendi. İlk olarak şirket 2015 Eylül ve Ekim ayları arasında üretilen “az sayıdaki” iPhone’larla sınırlı olduğunu belirttiği pil sorunu için değişim programı başlattı. Daha sonra sorunların başlangıçta düşünülenden daha yaygın olduğunu da kabul etti. Pil değiştirme programını tüm problemleri telefonlara genişletti.

Apple ayrıca 6 ve 6 Plus’da bir dokunmatik ekran hatasını ve Touch ID’nin başarısız olmasına neden olan başka bir hatayı düzeltmek zorunda kaldı.

Eğer gelecek bir kaç gün içerisinde büyük bir şeyler olmazsa Apple için 2016’nın özeti bu şekilde.