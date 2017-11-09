Apple hakkında ilginç iddialar

iPhone X ile dikkat çeken Apple’ın önümüzdeki satışa sunacağı iki cihaz hakkında ilginç iddialar bulunuyor.

Artırılmış gerçekliğe önem veren Apple’ın geliştirmekte olduğu başlığın herhangi bir cihaza bağlı olmadan kullanılabilineceği belirtiliyor. Şirketin CEO’su Tim Cook, Apple olarak bu teknolojinin kullanım şeklini tamamıyla değiştireceklerine inandıklarını söylemişti. Bu konudaki ilk somut adımı da iOS 11 ‘de sunduğu ARKit ile gözler önüne seren Apple’ın geliştirdiği artırılmış gerçeklik başlığında özel olarak tasarlanmış bir işlemci ve işletim sistemiyle geleceği de bekleniyor.

Apple’da bu proje üzerinde çalışan mühendislerin başlığın kontrolü için kafa hareketleri, dokunmatik paneller ve Siri üzerinden sesle kontrol gibi özellikler çalıştığı öğrenildi. Mühendislerin, HTC’nin Live VR başlığını kullanarak fikir sahibi olmaya çalıştıkları da belirtildi. Eğer Apple’ın artırılmış gerçeklik başlığı konusundaki agresif tavrı doğru ise 2019 ile 2020 yılları içinde görebileceğimiz olasılığı artıyor.

Apple’ın üzerinde çalıştığı bir diğer cihaz iPad için ise iPhone X’te kullanılan teknolojilerin yeni nesil iPad’lere uyarlanabileceği iddia ediliyor. Buna göre yeni nesil iPad’in üst kısmında FaceID sisteminin kullanılmasını sağlayacak Kızılötesi kamera,ışık projektörü,yakınlık sensörü, ortan ışığı sensörü ve hoparlörden oluşan TrueDepth Kamera sistemiyle karşılaşabiliriz.

Tasarım olarak iPhone X’e benzerlik göstermesi beklenen yeni nesil iPad için iPad Pro ile tanıştığımız Apple Pencil’ın yeni nesil sürümüyle de karşılaşabileceğimiz iddia ediliyor. Apple’ın iPhone X’te kullandığı Super Retina Ekran’ı yeni nesil iPad’de teknik ve finansal kısıtlamalar sebebiyle tercih etmeyeceği düşünülüyor.