Andy Rubin’in üstünde çalıştığı telefon göründü

Android işletim sisteminin babası olarak görülen Andy Rubin’in geliştirdiği Essential isimli üst düzey akıllı telefonun iPhone ve Google Pixel gibi yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Mobiltelefon.ru’nun haberine göre, GFXBench’in web sayfasında görülen Essential FIH-PM 1 modeli, Essential isimli şirket tarafından üretildi. Model isminin devamında yer alan FIH kısmı ise cihazın dağıtıcı firma olarak Foxconn Uluslararası Holding firmasıyla çalışılacak olmasından dolayı bulunuyor.

Tasarım olarak 5.5 inçlik 1312×2560 çözünürlüğünde bir ekran kullanılacak. Teknik özellik olarak ise yakın zamanda tanıtılan çoğu üst düzey akıllı telefonda bulunan Snapdragon 835 işlemcisi kullanılacak. 8 çekirdekli 2.2 Ghz hızında merkezi işleme birimi bulunan telefonun ayrıca Adreno 540 grafik işleme birimi de bulunacak. 4 GB RAM bulunacak telefonun 16 GB hafızası da bulunacak. Dahili veya arttırılabilir hafızası olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Kamera olarak 12 MP arka kamera ve 8 MP selfie çekebilen ön kamerası bulunacak. GFXBench’e göre Android Nougat işletim sistemiyle gelecek olan Essential’ın iPhone’larda bulunan 3D Touch’a benzer yetenekleri de bulunacak.

Essential’ın bu yılın ortasında satışa sunulması bekleniyor.