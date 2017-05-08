Android Wear 2.0 sonunda Huawei Watch’a geldi

En beğenilen akıllı saatlerden biri için daha bekleyiş sona erdi.

Android Wear 2.0, birkaç ay önce kullanıma sunulmasına rağmen, yayılması yavaş gerçekleşiyor. Yeni giyilebilir cihazlar işletim sisteminin 2.0 sürümü, en popüler cihazlardan bazılarına ulaşmakta gecikiyor. Öte yandan Huawei Watch’un sahipleri artık bileklerine Android Wear’ın en yeni sürümünü yükleyebilirler. Geçen hafta sonu boyunca, Android Wear 2.0 geliştirici önizlemesini çalıştıran Huawei Watch’lara gelen güncelleme bu günden itibaren tüm kullanıcılara dağıtılmaya başlandı.

Güncellemeyi yüklemek için, önce saatin Wi-Fi’ye bağlanması gerekiyor. Ekranın üst kısmından önce aşağı ardından sola doğru hızlıca parmağınızla kaydırıp ardından Ayarlar simgesine hafifçe dokunmalısınız. Ayarlar’dan aşağı doğru inince sistem güncellemeleri seçeneğinde bir güncelleme olduğunu göreceksiniz. Eğer güncelleme görünmüyorsa, güncelleme görünene kadar “Sistem güncel” başlığına dokunabilirsiniz.

Android Wear 2.0 güncellemesiyle Play Store ve Google Assistant gibi birçok yeni özellik Huawei Watch’a gelecek. Ancak saatin NFC çipi olmadığı için Android Pay desteği kullanılamayacak.