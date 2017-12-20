Android uygulamaları için 64-bit desteği zorunlu hale gelecek

Google, 2015 yılında Lollipop ile gelen 64-bit uygulama desteğinde yaşanan durumu değiştirmeyi hedefliyor.

Google tarafından yapılan açıklamada 32-bitlik uygulamaların değiştirilmesinin zorunlu olmamasıyla birlikte gelecek yalnızca 64-bit kodu destekleyen cihazların yer alacağını söyledi. Google, ayrıca uygulama geliştiricilerinin önümüzdeki yılın Ağustos ayından itibaren uygulamaların Oreo programlama arayüzüyle geliştirilmesi gerekeceğinin de altını çizdi.

Uygulamaların Android 8.0 ile çalışması gerekmemesiyle birlikte Oreo ile kullanıma sunulan yeni özellikleri de barındıracak. Güncellenmiş uygulamaların ise önümüzdeki yılın sonbahar aylarında gerçekleşmesi gerekiyor. Google, her yeni yıl ile birlikte gereksinimleri bir adım daha ileriye taşıyarak geliştiricilerin rehavete kapılmasına engel olmayı hedefliyor.

Önümüzdeki yılın ilk aylarında gelecek olan bir güvenlik güncellemesiyle koda güvenlik meta verisi ekleyecek. Bu sayede uygulamaların Play Store üzerinden dağıtıldığı garanti altına alınacak. Google bunu “orijinallik etiketi” olarak adlandırıyor.

Apple, iOS uygulamalarına 64-bit kod gereksinimini 2015’in Şubat ayında getimesinin ardından Eylül ayında kullanıma sunulan yeni mobil işletim sistemi iOS 11 ile 32-bit uygulamaları AppStore’dan kullanım dışı bırakmıştı. Android uygulama geliştiricilerini de benzer bir senaryo bekliyor.