Android uygulamaları Chrome OS’in arka planında çalışabilecek

Chrome OS 64 betasında bulunan Android Paralel Tasks isimli özellik ile Android uygulamaları arka planda çalışabilecek.

Bu özellik sayesinde Chromebook’lar Android uygulamalarını arka planda tam kapasiteli olarak çalışabilecek. Chromebook kullanıcıları bir uygulamayı kullanırken, aynı zamanda internette dolaşabilme veya herhangi bir aksama yaşamadan oyunlara ara verebilecek.

Android Paralel Tasks’ın Chrome OS 64 kullanıma sunulduğunda yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Google’ın Android Paralel Tasks aracılığıyla Chrome OS Android entegrasyonunu daha güçlendireceği öngörülebilir. Bir başka deyişle Android Paralel Tasks’ın Chrome OS’in sabit bir parçası hâline gelmesi herhangi bir şaşkınlığa neden olmayacaktır.

Genel olarak bakıldığında Chrome OS’in bir işletim sistemi olarak çekiciliğini yükselteceğine kesin gözüyle bakılıyor.