Android Mesajlar uygulamasına Akıllı Yanıt özelliği dahil ediliyor

Google, Allo uygulamasında bulunan Akıllı Yanıt özelliğinin daha etkin kullanılması için Android Mesajlar uygulamasına ekleneceğini açıkladı. İlk etapta bütün Android telefon kullanıcılarının kullanması mümkün olmayacak olan bu özellik, Google’ın Project Fi isimli girişimi kapsamında bulunan cihaz sahipleri tarafından kullanılacak. Akıllı Yanıt özelliği Android Mesajlar uygulamasında Allo, Gmail ve Google Assistant’da olduğu gibi çalışacak.

Sohbetin metnini analiz eden özellik, otomatik olarak yanıtlar oluşturuyor. Kullanıcılar, kendisine gönderilen mesaja kısa sürede yanıt verebilmesi için daha önceden oluşturulmuş yanıtlardan birini tercih edebilecek. Android Mesajlar uygulamasının bu özelliği sunması için kullanıcıların SMS geçmişine erişim isteyebileceği bekleniyor. Ancak Google tarafından henüz bu konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.