AMD kablosuz VR hedefliyor

WiGig isimli kablosuz iletişim teknolojisini geliştiren Nitero AMD tarafından satın alındı.

AMD, bir sanal gerçeklik başlığının sizi bir tomar kablo ile bir bilgisayara bağlamasını pek eğlenceli bulmuyor. Bu yüzden şirket bilgisayarlara veya mobil cihazlara kablosuz olarak bağlanacak sanal gerçeklik gözlükleri için gerekli teknolojiyi sağlayabilecek Nitero’yu satın aldı.

AMD’ye göre Nitero’nun teknolojisi, cihaz üreticilerine kablosuz olarak bağlanan sanal gerçeklik gözlükler geliştirmesinde yardımcı olacak. Bu teknolojiyle kullanıcılar, PC’lerdeki güçlü grafik işlemcilerinden faydalanabilecek. Aynı zamanda daha özgür bir kullanım deneyimi elde edecek.

Kablosuz gözlükler, sanal gerçekliğin geleceği olarak düşünülüyor. Oculus Rift ve HTC Vive gibi kablolu gözlükler, iyi grafikler sunmasına rağmen kablolar nedeniyle hareketleri kısıtlıyor. Microsoft Hololens gibi kablosuz ve hepsi bir arada sanal gerçeklik gözlüklerinin kısıtlı pil ömrü ve grafik imkanları ise bu sefer işin keyfini başka bir açıdan kaçırıyor.

AMD, kendi sanal gerçeklik gözlüğünü üretmeyecek ama Nitero’ya sanal gerçeklik gözlüğü üretmesinde donanımsal olarak gereken desteği verecek.

Geçmişte Nitero, veriyi multi gigabit hızında aktarabilen yüksek hızlı bir kablosuz iletişim teknolojisi olan WiGig’e dayalı ürünler tanıtmıştı. Intel’in kablosuz bilgisayar planları, harici ekranları ve harici sabit diskleri PC’lere kablosuz olarak WiGig teknolojisini kullanarak bağlanıyordu.

Nitero, WiGig teknolojisini kullanarak istikrarlı kablosuz bağlantı kurmaya dayanan birçok patente sahip. Nitero teknolojisini kullanmak içinse hem sanal gerçeklik uygulamalarını çalıştıran cihazlarda hem de kablosuz olarak bağlanan başlıklarda özel yonga setleri kullanmak gerekiyor.

AMD sanal gerçeklik gözlüklerini bilgisayarlara kablosuz olarak bağlayarak, bilgisayar işlemcileri ve grafik kartı satışlarına bir ivme kazandırabilir. Ancak şirketin Nitero’nun teknolojisiyle ne yapacağı henüz tam bilinmiyor. AMD, Nitero’yu satın almak için ne kadar para harcadığını söylemeyi reddetti. Ama bu satın almanın AMD’nin agresif sanal gerçeklik arayışında rol oynayacağına kesin gözüyle bakabiliriz.