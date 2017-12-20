Amazon Echo akıllı hoparlörü pazarındaki tahtını koruyor

Akıllı hoparlör pazarında gözle görülür bir büyüme ve pazara yeni marka ile ürünlerin girmesiyle birlikte Amazon en gözde akıllı hoparlör olmayı sürüdürüyor.Echo serisi akıllı hoparlörlerinin sevkiyat sayısı en yakın Google Home’un sevkiyat sayısının neredeyse üç katına yükseldi. Amazon Echo akıllı hoparlörleri, toplam 20 milyon adet satılırken; Google Home akıllı hoparlörleri ise toplam 7 milyon adet satıldı.

Hem Google hem de Amazon akıllı hoparlör ürünlerini bu sene genişletmeyi başardı. Mevcut Echo’yu yenileyen Amazon Echo Spot, Echo Plus ve Echo Show modellerini de satışa sundu. Google ise Google Assistant yüklü Google Home’un yanına Google Home Mini ve Google Home Max modellerini de satışa sundu.

Amazon için 2018 senesi 2017’ye kıyasla daha zorlu geçecek gibi görünüyor. Apple’ın WWDC etkinliğinde tanıttığı ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak olan HomePod ile Samsung’un pek yakında tanıtması beklenen akıllı hoparlörüne karşı Amazon’un nasıl bir politika izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.