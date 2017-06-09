Alphabet, Boston Dynamics’i satıyor

Google’ın sahibi Alphabet Inc., robotik firması Boston Dynamics’i Japon telekomünikasyon ve teknoloji şirketi SoftBank’a satmaya karar verdi.

Satışın detayları şartları açıklanmadı, ancak Alphabet’ın Boston Dynamics’i satma niyeti olduğu Mart 2016’da ortaya çıkmıştı. Android ortak kurucusu Andy Rubin’in Google’dan ayrılmasından yaklaşık iki yıl sonra, en tanınmış robotik satın almalarının en belirgin yer olan Boston Dynamics, Rubin’in ayrılmasından sonra, Replicant olarak dahili olarak bilinen bir bölünme yaşadı ve Boston Dynamics ile diğer robot şirketlerinin geleceğini geride bırakılarak dağıtıldı.

Boston Dynamics’in kurucu CEO’luk görevini yürüten Marc Raibert, Boston Dynamics olarak Softbank’in bir parçası olmaktan heyecan duyduklarını ve Softbank ile teknolojinin insanlığın yararına olması gerektiği inancını paylaştıklarını söyledi. Raibert, daha akıllı ve bağlı dünyada, daha kullanışlı uygulamalar için gelişmiş robotların neler yapabileceği konusunda Softbank ile çalışmak sabırsızlandığını belirtti.

Softbank Group CEO’su Masayoshi Son, insan yetenekleri ile kendimiz çözemediğimiz birçok konu bulunduğunu ve akıllı robotiğin Bilgi Devrimi’nin bir sonraki aşamasında önemli rol oynayacağını söyledi. Son, Boston Dynamics ekibini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ve robotik alanında büyümeye devam ettikçe desteğini sürdürmek ve insan hayatını daha kolay, güvenilir ve tatmin ediici uygulamalar keşfetemk için sabırsızlandığını söyledi.

Alphabet’in Boston Dynamics’i satması, şirketin geçmişte yaşanan insanlık ile endüstriyel robotlar dünyası arasında geçen flörtüne sona gelindiğine bir işaret olabilir. Massachucets Instute of Technology’den ayrılan Boston Dynamics, 25 yılda Atlas ve BigDog gibi robotları geliştirerek robot mühendisliğinde liderliği elde etti ve dünya çapında bir ün kazandı.