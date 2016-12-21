Almanya yalan haberler yüzünden Facebook’a ceza kesebilir

Son zamanlarda Facebook’un yalan içerikleri haberlere karşı önlem almasının arkasında başka sebepler de var.

Business Insider’ın haberine göre Almanya sahte haberler yüzünden Facebook’tan oldukça rahatsız. Alman politikacılar Facebook’a, 24 saat içinde yayından kaldırmadığı, yalan haber başına 500.000 € tutarında para cezası vermeyi düşünüyor.

Ana muhalefetteki siyasi parti olan SPD’nin parlamento başkanı Thomas Oppermann Alman dergisi Der Spiegel’e verdiği röportajda, sosyal iletişim devinin yalan içerikli haberlere çözüm getirmezse yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Facebook son haftalarda “sahte haberler” konusunda yoğun eleştirilere maruz kalmaya da devam ediyor. Eleştirmenler sosyal ağın yanlış bilgilendirmenin yayılmasına yardımcı olduğunu ve bu hikayelerin yüz binlerce paylaşım aldığını belirtiyor. Problem o kadar büyük ki çoğu zaman gerçek paylaşımlar bu yalan haberlerin gölgesinde kalabiliyor. Hatta bu sahte haberlerin yayılmasının Kasım ayında ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın kazandığı başarıda etkin olup olmadığına dair çok çeşitli spekülasyonlar yapılıyor.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ilk zamanlarda seçimlerin yalan haberlerden etkilenebileceğini öne sürmenin delice olduğunu söyleyerek bu iddiaları küçümsüyordu. Fakat o günlerden bu yana Facebook kullanıcılara paylaştıkları bir içeriğin doğruluğunu kontrol etmek için üyelerine oylatmak dahil çok çeşitli adımlar atarak önlem almaya çalışıyor.

Ancak bu önlemler Oppermann’a göre yeterli değil. Eğer bu tarz sahte mesajlar 24 saat içinde silinmezse Facebook’a her içerik başına 500.000 avroya kadar para cezası kesilmesi gerektiğini savunuyor.

Eğer üzerinde konuşulan yaptırımlar ve önlemler hayata geçerse muhtemelen Facebook bu içerikleri denetlemek için yılın 365 günü 24 saat aktif şekilde çalışacak bir kontrol merkezi kurmak zorunda kalacak.

Bir Facebook sözcüsü Business Insider’a verdiği demeçte: “Sorunları çok ciddi bir şekilde ele aldık ve bu konuda ilgilenen tüm tarafların ve ilgili bakanlıkların önde gelen politikacıları ve dijital uzmanlarıyla bir araya geldik. Geçen hafta duyurduğumuz sonuçlar iyileştirme çabalarımızın ispatlıyor. Yalan haberler ve aldatmacalar konusuna çözüm sunacak yeni fonksiyonlar duyurduk” dedi.

Elbette madalyonun diğer yüzünde bu sahte haberleri kasıtlı veya bilinçsiz yayan kullanıcılar var. Almanya Facebook’a yalan haber başına keseceği 500 bin avro ceza kadar bu haberin yayılmasında katkıda bulunan vatandaşlarına da ceza kesmeyi masaya yatıracak mı şüpheliyiz.