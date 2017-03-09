Alibaba’nın kurucusu ve CEO’su Jack Ma’dan ilginç istek

Alibaba CEO’su artık Çin’de sahte ürünlerin üretilmesini istemiyor.

Cnet’in haberine göre; Çinli e-ticaret devi Alibaba sahte ürünlere karşı ciddi bir savaşa giriyor. Kurucusu Jack Ma’nın Weibo üzerinden yaptığı açıklamada devletten alkollü otomobil kullanıcılarına gösterdiği ciddiyetin aynısını sahte ürünler üretenlere de göstermesini bekliyor.

Yasama oturumlarına katılan milletvekillerine yönelik yazılan uzun paylaşımda Ma, geçtiğimiz yıllarda alkollü otomobil sürücülerine daha sıkı yasalar çıkarıldığını; inovasyon ve yaratıcılığı engelleyen sahte ürün üreticilerine karşı da devletin benzeri bir tutum göstermesi gerektiğini belirtti.

Ekonomik İş Birlği ve Gelişim Organizasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre her yıl 500 milyar dolara yakın sahte ürün satışı gerçekleşiyor. Satılan ürünlerin yüzde 60’lık kısmı da Çin’den geliyor.

Öte yandan Çin dünyanın en büyük sahte ve kopya ürün üreten ülkesi olmasına rağmen son yıllarda Huawei, Xiaomi gibi markaları ile kendine özgü bir tarzı ve tasarımı olan ürünler anlamında da adından çok bahseetirmeye başladı. Eğer Çin kopya ürünler cenneti olmaktan kurtulabilirse bu Alibaba gibi platformların dolaylı olarak değerini yükseltecek bir gelişme olacak.