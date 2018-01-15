Alexa “düşünebilir” hale gelecek

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen CES 2018 etkinliğini domine eden Amazon’un akıllı asistanı Alexa hakkında yapılan açıklamalara göre pek daha iyi hale gelecek.

İçinde “akıllı” kelimesi barındıran hemen her ürüne entegre edilen Alexa, akıllı asistan rekabetinde önde gelen isimler arasında bulunmayı sürdürüyor. CES 2018’de konuşan Amazon’un Genel Müdürü Marc Whitten, Alexa’nın pek yakında kendi görüşlerini söyleyecek hale gelebileceğini söyledi.

Şimdilik sistemine girilen sabit verileri kullanabilen Alexa, kendisine sorulan soruları kullanıcı beğenileri üzerinden seçenekler sunabiliyor. Pek yakında buna ek olarak bağımsız bir şekilde bir düşünce sürecinin ardından kullanıcılara kendi görüş ve yorumlarını da belirtebilecek olan Alexa’nın deyim yerindeyse bir “kişiliğe” büründüğü söylenebilir.

Bu süreci “bir görüşe sahip olmanın asistan olunsa bile ilginç kılacağını söyleyen Marc Whitten, Alexa’nın kendi yapay zekası ve algoritmalarıyla kendi yorumlarını yapabilen bir asistan haline gelecek.

Şimdiye kadar yapay zeka asistanlarının insan kontrölü dışına bırakıldığında olumsuz sonuçlar verdiğini göz önünde bulundurursak Amazon’un Alexa ile neler yapacağını merakla bekliyoruz.