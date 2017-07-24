Aksiyon film yıldızı ve sesli asistan aynı filmde

Dwayne Johnson ve Apple ortaklığıyla çekilen The Rock x Siri: Dominate the Day isimli reklam filmi, Apple’ın Youtube kanalında yayınlandı.

Aksiyon film yıldızı ve eski güreşçi Dwayne “The Rock” Johnson, Apple’ın akıllı asistanı Siri ile The Rock x Siri: Dominate the Day adlı uzatılmış reklam filminde başrolleri paylaşıyor. Dwayne Johnson film ile ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan en büyük, çılgın ve eğlenceli olarak nitelerken; filmin görselinden aksiyon adına birçok şeyi kapsadığı göze çarpıyor.

Dwayne Johnson, filmde Siri ile birlikte bir gününün daha hareketli nasıl geçtiğini gösteriyor. The Rock x Siri: Dominate the Day filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.