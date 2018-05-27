Akıllı telefonlara zam yolda

Son zamanlardaki döviz kurunun artması hepimizin malumu. 2018 başından beri dolarda %25 oranında bir artış söz konusu. MOBİSAD Başkanı Mustafa Turnacı’dan da kötü haber maalesef geldi.

Dövizdeki artışın her sektörde olduğu gibi yurtdışından ithal edilen telefonları da kötü etkilediğini belirten Turnacı telefonlara zam yapmak zorunda olduklarından bahsetti. Bu zammın ise %20 civarında olacağını söyledi.

Telefon sektöründeki satışların yıldan yıla azaldığını belirten Turnacı, pazardaki bu küçülmeyi engellemek içinse devletten ÖTV indirimi talebinde bulunduklarını söyledi. ÖTV’nin telefondan alınmasının haksız olduğunu belirten Turnacı devletin bu isteği kabul etmesini arzuluyor.

Eğer siz de bir telefon alma aşamasındaysanız ve hala kararınızı veremediyseniz elinizi çabuk tutmanızda yarar görüyoruz. Telefonlara zam kapıda.