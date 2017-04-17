Akıllı Bandajlar geliyor

5G bağlantı hızı sunan akıllı bandajlar ile kullananların sağlık durumu takip altında olacak.

Bandajlar genellikle çok gizemlidir. Bandajlar açılana kadar yaraların ne kadar iyileşildiğini bilmek zordur ve sonunda bu genellikle günün sonunda bir doktor ziyareti anlamına gelir. Galli araştırmacıların üstünde çalıştığı yeni ürün ile bandajın altında neler olup bittiğini merak etmeye gerek kalmayacak.

Swansea Üniversitesi’nde geliştirilen 5G kablosuz veri bağlantısı ve nano büyüklükte sensörler barındıran akıllı 3D baskılı bandajlar ile artık doktorlar uzaktan hastanın sağlık durumu hakkında detaylı bilgi edinilebilecekler. Bu bandajlar ile doktorlar hastaların yaralarındaki gelişmeleri uzaktan takip edebilece ve gerekirse tedaviyi değiştirebilecek. Eğer hastanın durumu hızlı bir şekilde iyiye giderse veya durum daha yavaş ilerleme gösterirse doktor duruma göre daha farklı çözümler uygulayabilecek.

Şu anda 5G kullanımı aşırı derecede zor olarak görünse de bunun doktorlara sürekli veri akışı sağlayan “esnek, sağlam bant genişliği” sunma imkanı olduğu için ürün geleğe yönelik olarak bu veri altyapısıyla çalışacak şekilde geliştiriliyor. Ayrıca bu çalışmanın stabil bir şekilde sürdürülmesi için Swansea şehrinde 5G ağının ve nanoteknoloji uzmanlarının sensörleri de tamamlaması gerekiyor.

Büyük olasılıkla gecikmeler yaşanacaktır ama yine de oldukça umut verici bir çalışma olarak görülebilir.