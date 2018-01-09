AirSelfie 2 tanıtıldı

CES 2018’de AirSelfie isimli portatif drone’un yeni sürümü tanıtıldı.

AirSelfie 2’de FullHD çözünürlüğünde fotoğraf ve video çekim imkanı sunan 12 MP’lik bir kamera ile geliyor. Yüzde 50 daha uzun kullanım süresi sunan AirSelfie 2,iOS ve Android ile çalışan akıllı telefonlarda kullanılabilir olacak. iPhone’dan çok büyük bir boyut ile gelmeyen AirSelfie 2, gümüş, siyah, altın ve roze altın renk seçenekleriyle Mart ayında 300 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

85 derecelik alan açısıyla gelen AirSelfie 2, 94x69x111 mm boyutlarında geliyor. Başlangıçtan 60 fit uzaklık gidebilen AirSelfie 2’de titremeyi azaltan bir sisten bulunuyor. AirSelfie 2’yi satın alanlara koruma kılıfı da veriliyor.