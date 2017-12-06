AI.type kullanıcı verileri sızdırıldı

En popüler üçüncü parti klavyeleri arasında yer alan AI.type, çevrimiçi veri tabanlarından koruyamadığı için 31 milyon kullanıcının verileri sızdırıldı.

Android cihazlarda yer alan klavyelere kıyasla daha güzel görünümü ve daha iyi otomatik tamamlama sunması sebebiyle kullanıcılar tarafından beğenilmesiyle birlikte kullanıcıların kişisel bilgilerini toplaması nedeniyle daha yüksek bir güvenlik ile korunması gerekiyor. AI.type isimli üçüncü parti klavye uygulaması ise bu durumdan problem yaşayan uygulamalar arasına girdi.

Google Play Store‘da yaklaşık 10 milyon ile 50 milyon aralığında indirilen AI.type, 4.2’lik ortalama puanla en popüler uygulamaları arasında yer almasıyla birlikte Kromtech Security Center‘ın paylaştığı bilgilere göre şirketin veritabanı, güvenli görünmüyor. Bilgiler arasında MongoDB veri tabanında yapılan bir hatalı ayarlama nedeniyle 31 milyon kullanıcının verilerine erişilmesini sağlamış. Toplam 577 GB boyutundaki verilerde kullanıcının adı soyadı, telefonların yüklediği uygulamalar, e-posta adresi, ve lokasyon bilgileri yer alıyor. Uygulamayı bedava sürümünde ise kullanıcının IMEI numarası,cihaz modeli,ekran çözünürlüğü ve Android sürüm numarası da ortaya çıkarılıyor.

AI.type’ın bu konuda yaptığı açıklamada veritabanlarının güvenli olduğunu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.