Adobe’nin Flash desteğini bitireceği tarih belli oldu

Adobe’nin geliştirdiği ve uzun zamandır internette büyük bir öneme sahip olan Flash pek yakında sona eriyor.

Sürekli olarak yaşanan güvenlik açıkları ve performans problemleri nedeniyle kullanıcıları oldukça uğraştırdı. HTML 5’in hızlı ve sorunsuz çalışmasıyla internet tarayıcılarında Flash desteği düşüe geçerken, Adobe’den bu konuda bir resmi açıklama geldi.

Adobe, Safari ve Chrome gibi sıklıkla kullanılan tarayıcılarda artık sık kullanılmayan Flash Player desteğinin 2020 yılında sona ereceğini açıkladı. Adobe, internet sitelerine Flash içeriklerinin farklı bir platforma aktarılması konusunda tavsiyede bulunurken, Flash Player’a artık herhangi bir güncelleme yayınlanmayacağını belirtti.

Yaşanan bu gelişme üzerine Microsoft, 2019’da Edge ve Internet Explorer’a Flash Player desteğinin devre dışı kalacağını ve 2020 yılında bu desteğin tamamen kaldırılacağını açıkladı. Firefox ve Safari’de ise Flash kullanımı için kullanıcılardan izin istenecek.

Flash Player desteğinin kaldırılması sonucunda kullanıcılar daha güvenli bir kullanım deneyimi ve akıllı telefonların pil ömürlerinde artış yaşanması bekleniyor.