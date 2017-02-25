Adını bile duymadığınız Google servisi kapanıyor

İçerik paylaşımı için geliştirilen Spaces kullanıma sunulmadan iptal edildi.

Geçen yıl Google, Spaces adlı yeni bir uygulamayı duyurmuştu. Uygulama sayesinde internete bağlanan kullanıcılar çevrimiçi sanal bir odada bir araya geliyor ve kolaylıkla çeşitli içerikleri paylaşabiliyorlardı. Ancak bir süre test ortamında kalan uygulama hiç bir zaman yeterince kişinin ilgisini çekmeyi başaramadı.

Google Spaces’i kapatacağını açıkladı. Haliyle hiç kimse bu duruma şaşırmış filan değil. Google Ürün Müdürü John Kilcine, Google+ ‘da yayınladığı bir paylaşımda, Google’ın insanların fikirlerini ve içeriğini herhangi bir konunun etrafında paylaşmak için nasıl bir araya geldiği konusunda çok şey öğrendiğini açıkladı. Spaces’in iOS ve Android uygulamalar 17 Nisan’da tümüyle erişimden kaldırılacak.

Öte yandan Google Spaces ile elde ettiği bilgileri yeni bir konsept ile diğer Google hizmetlerinde kullanabilir.