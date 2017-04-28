Acer Holo 360 tanıtıldı

Acer, 360 derece kameralı akıllı telefonu Holo 360’ı tanıttı.

Acer, 3 Boyutlu VR gözlükler için içerik kaydedebilen 360 dereceli kameraya sahip olan akıllı telefon modeli Holo 360’ı tanıttı. Holo 360, büyük bir görünüme sahip olmasına karşın küçük bir ekrana sahip. Wi-Fi ve LTE bağlantıları da bulunan Holo 360 ile sesli görüşmeler de yapılabiliyor.

Bunun dışında Holo 360’ın donanımı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. GSM şebekesine doğrudan çıkabilen Holo 360, Samsung’un Galaxy Gear 360 kamerası gibi diğer 3D kameralar üzerinde bir avantaj sağlıyor. Kayak yapıyorsanız, videoyu YouTube’a veya diğer web sitelerine canlı şekilde aktarmak harici bir 360 derecelik kamera kullanmaya göre daha kolay olacak.

New York’ta gerçekleşen Acer etkinliğinden sonra Holo 360 basına gösterilmedi. Şirket yöneticileri, ileride bir zamanda satışa başlayacaklarını söyleyerek fiyat veya stok durumu bilgisi de vermedi.

Şimdiye dek bildiklerimiz: İçeriği düzenlemek için bir bilgisayar gerekmiyor ve çoklu kablosuz bağlantı teknolojileri aracılığıyla dahili 3D kamera farklı cihazlara da bağlanabiliyor. Cihaz Android işletim sistemi ile çalışacak.