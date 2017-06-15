AB ülkelerinde GSM dolaşım ücreti kaldırıldı

Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelerdeki mobil operatörlerin dolaşım ücreti almasını yasakladı.

Komisyon, Şubat ayında dolaşım ücreti uygulamasının Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden kaldırılması için yasal düzenleme hazırlandığını ve 15 Haziran’da yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Yürürlüğe giren yasal düzenleme ile Avrupa Birliği’ne üye olan ülkenin vatandaşları, başka bir Avrupa Birliği ülkesine ziyaret ettiği esnada arama, mesajlaşma ve mobil veri kullanımlarında ülkesinde kullandığı tarifeyi sürdürecek ve fatura tutarında bir değişiklik olmayacak.

Tatil dönüşü gelen yüksek tutarlı önüne geçmeyi amaçlayan bu düzenleme, bazı operatörlerde benzer bir şekilde kullanılıyordu. Örneğin İngiliz operatör Three, müşterilerine ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya’da dolaşım ücreti ödemeden mevcut tarifesini kullanmasına izin verirken; Vodafone ve EE operatöleri müşterilerine bazı ülkelerde dolaşım ücret ödemeyecekleri teklifler sunuyor. Yeni yürürlüğe giren düzenleme ile bütün operatörler AB sınırları içinde tarifelerini özgür bir şekilde kullanabilecek.

Bu düzenlemeden AB vatandaşlarının AB sınırları içinde faydalanabilmesiyle birlikte bazı operatörlerin Norveç gibi AB ülkesi olmamasına karşın Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde yer alan veya İsviçre gibi Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi olan ülkelerde de dolaşım ücreti alınmayacak. Ülkemizi ziyaret eden AB vatandaşlarından dolaşım ücreti alınmayacak ancak AB üyesi ülkeler dışındaki diğer ülkelerde dolaşım ücreti operatörlerin tercihine bırakıldı.

Düzenleme ile arama ve mesajlaşma ücretlilerinde mevcut tarifeden kullanılabilecek. Veri kullanımı ise onlara kıyasla biraz daha kompleks bir hal gösteriyor. Operatörler, yurtdışındaki veri kullanımını kısıtlama ve kullanıcıların mevcut paket aştıklarında ek ücret talep etme haklarına sahipler.