4K HDR TV almak için harika bir neden

4K çözünürlükte HDR destekli satışa sunulan Planet Earth II, optik disklerin ölmediğini kanıtlıyor.

Orijinal Planet Earth, 2007 yılında Blu-ray ve HD formatında satın sunulmuştu. Yıllar boyunca düşük çözünürlüklü videolarla sıkışıp kalışın ardından ilk kez kusursuz bir pencereden bakmak gibiydi. Planet Earth II’nin yeni versiyonunda ise pencerenin dışına çıkıp tamamen yeni dünyanın netliğine adım atılıyor.

4K, doğa serisinin en büyük satış noktası olmasına rağmen, UHD Blu-ray şu anda HDR destekli videoları seyretmenin tek yolu ve bu görsel açıdan ciddi bir atılım. HDR, ekstra piksel sayısının ötesinde bir teknoloji. Daha önce kullanılandan daha büyük bir renk aralığı ve daha parlak görüntüler sağlıyor. Dünyanın dört bir yanından görkemli doğa görüntüleri toplanan Planet Earth II, yeni UHD Blu-ray formatı, 4K ve HDR desteği ile oturma odanıza yeni nesil bir TV satın almak için harika bir sebep veriyor.

Planet Earth II’deki görsel harikaları, sözlerle ifade etmek oldukça zor. 4K ve HDR’nin gözyaşartan özellikleriyle birlikte, çok çeşitli yaban hayatı ve ortamları, sıradan bir kişinin bile HD TV’sinin yükseltmeye ihtiyacı olabileceğini fark etmesini sağlamak için yeterli görünüyor. Ortada bolca miktarda 4K demo var ancak hiç biri Planet Earth II kadar güzel ve kaliteli yapımın önüne geçecek kalitede değil. Aşağıdaki video bir fikir verebilir ancak görsel kaliteyi anlamak için orijinal içeriği 4K çözünürlükte HDR destekli bir ekranda seyretmeniz gerekiyor.

Belki de Planet Earth II’nin en büyük başarısı 4K Blu-ray disklerin henüz ölmediğini bize kanıtlamasıdır. Elbette BBC ve Dish 4K çözünürlükte uydu yayını yapıyor ancak uyduda hala bir HDR yayın seçeneği bulunmuyor. Öte yandan HDR desteği Netflix veya Amazon’da sunulsa da UHD disklerdeki kalitenin çok daha yüksek olduğunu belirtmek gerek.