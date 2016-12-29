3D teknoloji ile burnun yeni şekli gösterilebiliyor

Burun estetiğinde tasarım süreci önemli bir gelişme kaydetmiş durumda: 3D teknoloji…

Burun estetiğinde, hastalar genellikle sahip olmak istedikleri burun ile ilgili bir fikir hatta belli bir resim oluşturarak estetik cerrahiye başvururlar. Hastanın fikirleri ve istekleri çoğunlukla estetik cerrahın vereceği şekil üzerinde ana hatlarıyla belirleyici bir rol oynar. Tabii doğal bir görünüme katkı sağlayacak gerçekçi beklentiler olduğu sürece. Bu aşamada burun estetiğinde tasarım süreci önemli bir gelişme kaydetmiş durumda: 3D teknoloji…

Tarihsel olarak estetik cerrahide, bilgisayarda 2D görüntüleme tekniklerinin ardından 3D görüntüleme teknikleri de yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu teknolojilerin amacı hastaya önerilen şekil değişikliklerini hastanın kendi görüntüleri üzerinden gerçeğe en yakın haliyle ameliyattan önce hastaya gösterebilmektir. Teknolojideki yeni uygulamalar günümüzde hastalara fiziksel olarak ellerinde tutabilecekleri ve dokunabilecekleri 3D baskılı yeni yöntemler de sunuyor.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, “öncesi” ve “sonrası” görünümleri içeren 3D baskı sistemlerinin hem hasta hem de cerraha sağladığı ifade kolaylığı açısından devrim niteliği taşıdığını belirtiyor. “3D tasarım teknolojileri hasta ile cerrahın iletişimini kolaylaştırmakla kalmıyor, hastanın operasyona ve cerraha duyduğu güvenin de artmasını sağlıyor. Estetik cerrahinin amacı şekil bozukluklarından kaynaklanan rahatsızlıkları ortadan kaldırmak olduğu için yapılacak fiziksel değişiklikler hakkında hastaya somut bir model sunmak en önemli kaygının ortadan kalkmasını sağlıyor. Burun estetiğinden beklentilerinin daha gerçekçi bir platforma oturtulması sağlanıyor. Burun estetiği sonrası pişmanlıklar ve hayal kırıklıkları en aza indirilmiş oluyor.”

3D teknolojisi cerrah ile hastanın iletişimini kuvvetlendiriyor

“Rinoplasti işlemine başlamadan önce, özellikle estetik hedefler söz konusu olduğunda, hasta ile cerrah arasındaki iletişim çok önemlidir. Hastalar burunlarıyla ilgili sorunları tespit edip nasıl bir şekle sahip olmaları gerektiğine karar vererek estetik cerrahiye başvururlar. Ancak genellikle sadece burunlarındaki soruna yönelik çözüm üretir, yüzün geneliyle uyumlu 3 boyutlu bir çözüm üretemezler. İşte bu noktada 3D teknolojiler cerrah ile hastanın doğru ve etkili bir iletişim kurmasını sağlar. Estetik operasyondan önce 3D tasarım cihazları, hastanın sonuçtan memnun olduğundan emin olmak için değişikliklerin ön izlemesinin yapılmasını sağlıyor.”

Yüksek çözünürlüklü 3D burun görüntüleme

Vectra ® 3D görüntüleme sistemi estetik cerrahisi uygulamalarında kullanılmak üzere üretilmiştir. Cihazın özelliği yüksek çözünürlüklü fotoğraflar üzerinden özel yazılım sistemleri uygulanarak gerçeğe en yakın görüntüler elde edilir. Bu görüntüler üzerinden yapılacak estetik operasyonlar hastaya gösterilebilir. Hastanın istediği değişiklikler ve düzeltmeler yapılarak sonuçları hemen gösterilebilir. Vectra ® bu simülasyon sistemini uygularken capture sistem, 3.5 milisaniye yakalama süresi olan on-board modüler, akıllı flaş üniteleri; stereophotogrammetry teknoloji, özel yazılımı, Face Sculptor ® ile yüz heykeli analizi, Modül Mirror ® PhotoFile ® Mirror ® PhotoTools ® sistemlerinden faydalanılır.

Op. Dr. Güncel Öztürk “3D burun tasarımında 6 farklı kameradan çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar aracılığı ile hastanın yüzünün gerçeğe yakın bir simülasyonu çıkarılır. Böylece hasta burnunu her açıdan görülebilir, nasıl bir burunsa sahip olmak istediğini istediği açıdan görerek daha az risk içeren bir operasyon geçirebilir. 3D simülasyon cihazı hasta memnuniyetinin artmasını sağlayan en önemli estetik cerrahi gelişmelerinin başında gelir.” diye konuştu.