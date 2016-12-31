2016’da ölen teknolojik ürünler

Kocaman bir yıl ile birlikte pek çok teknolojik ürünü de geride bırakıyoruz.

1- Pebble

Pebble 2013’te modern akıllı saat dönemini başlattı ancak zaman ilerledikçe giyilebilir ürünlerin çöküşünden sağ kurtulamadı. Apple hariç diğer akıllı saatler gibi, Pebble’ın satışları da sürekli azalıyordu ve mevcut yeterince ytırım alamadığı için aşırı şekilde borçlandı. Fitbit, Aralık ayında, Pebble’ın yazılım ve fikri mülkiyetlerini satın almayı kabul etti, ancak mevcut kullanıcılardan vazgeçti ve gelecek Pebble Time 2 ve Pebble Core modellerini iptal etti.

2- Samsung Galaxy Note7

Çoğu teknolojik ürün tamamen yok olmaz, bunun yerine yeni ürünler piyasaya geldiği için eskiyerek demode olur. Ancak batarya ve buna bağlı patlama sorunları nedeniyle Samsung’un Galaxy Note7 bir istisna oldu. Rekabet için üretimi aceleye gelen, daha sonra problem ortaya çıkınca sorunu çözme girişimi de başarısız olan Note7 için Samsung sonunda tüm ürün yelpazesini durdurdu. Piyasadaki tüm telefonları geri çağırdı ve hala kalanları toplamaya uğraşıyor. Yaşanan bu olaydna sonra Samsung’un hisse senetleri ve kazançları çakıldı ancak daha büyük soru; şirketin tüketicilerin güveni tekrardan kazanıp kazanamayacağı. Bunu 2017’de birlikte göreceğiz.

3- BlackBerry Telefonlar

Gelecekte bir BlackBerry telefonu görürseniz, muhtemelen BlackBerry tarafından yapılmayacak. Eylül ayında bir dönemin efsanesi olarak bundan gurur duyan telefon üreticisi, telefon markasını üçüncü parti satıcılara lisanslarken, kendi donanımlarını geliştirmeyi bırakıp yazılıma odaklanacağını açıkladı. Böylece fiziksel klavyeli telefonların en büyük kalesi yenilgiyi kabul ederek kabuğuna çekildi.

4- Vine

Twitter’ın 6 saniyelik video servisinin yönetim sorunları, strateji değişiklikleri ve 2013’te piyasaya sürülmesinden bu yana vizyon eksikliği ile mücadele ettiği aşikar şekilde biliniyordu. Vine, mevcut videoların çevrimiçi kalmasına rağmen Ekim ayında uygulamalarının kapanacağını açıkladı. Hizmeti kurtarmak için bazı satın alma söylentileri ortaya çıksa da, şu an için Vine’in zamanı tükeniyor.

5- Sunrise Calendar

Sunrise, Microsoft’un 2015 yılında satın aldığı milyonlarca kullanıcısıyla popüler bir üçüncü parti takvim uygulamasıydı. Ancak, Sunrise’ı ayrı bir uygulama olarak sunmak yerine Microsoft, özelliklerini iOS ve Android için daha popüler olan Outlook e-posta ve takvim uygulamalarına dahil etmeye karar verdi. Microsoft’a göre Outlook, Sunrise’un kapsamlı uygulama entegrasyonlarına sahip olmasa da, e-posta ve takvim uygulamalarını bir arada sunan en kapsamlı çözüm. Bazı Sunrise hayranları alternatif mükemmel takvim uygulamasını aramaya devam ediyor.

6- Facebook Paper

Creative Labs adlı dahili bir araştırma ve tasarım grubunun geliştirdiği Facebook Paper, News Feed’in yeniden canlandırılmış bir versiyonuydu. Kullanıcılar, tam ekran fotoğraflar, haber hikayeleri ve durum güncellemelerini hızlıca kaydırabiliyor ancak otomatik oynatılan videolar veya markalardan gelen ilginç yayınlar dikkati dağıtıyordu. Birçok kullanıcı Paper’un ana Facebook uygulamasından daha iyi olduğunu düşünmesine rağmen yeterli bir kullanıcı kitlesine ulaşamadı. Güncellemeleri aksayan uygulama için daha sonra Facebook App Store’dan kaldırıldığını açıkladı.

7- Google Nexus Telefonlar

Birkaç ay önce Google, Pixel markası altında, Apple’ın iPhone’u ile rekabet edebilmek için üst düzey teknik özelliklere sahip ve premium fiyatlarla birkaç yeni akıllı akıllı telefonu piyasaya sürdü. Olabilecek en iyi donanım ve yazılımı bir araya getirmek isteyen Android meraklıları için bu iyi bir haber ama son birkaç yıldır daha düşük fiyatlara güçlü bir Android deneyimini sunmuş olan Nexus hattının sonuna da noktayı koydu. Google, mevcut donanımları desteklemeyi sürdürmesine rağmen Nexus markasının geri gelmeyeceğini açıkladı.

8- Firefox OS

Geçen yıl Mozilla, akıllı telefonlar için Firefox OS’un öldüğünü açıkladı. Öte yandan akıllı TV’ler için web tabanlı bu sistemi geliştirmeye devam etti. Eylül ayında Mozilla, projeyi tamamen terk ettiğini açıkladı. Panasonic tarafından akıllı TV modellerinde kullanılan bu sistem için şirket artık tek başına bu yapıyı korumak zorunda kalacak. Açıkçası bu durum Mozilla’nın yardımı olmaksızın bu büyük bir girişim olacak. Mozilla’nın sırtından bu yükü atması Firefox’u daha hızlı geliştirmesine ve 2017’de web motorunun elden geçirilmesini yardımcı olabilir.

9- Akıllı telefonlar için Intel Atom

Akıllı telefon devrimi esnasında uykuda olan Intel, bu yıl artık çok geç kaldığının farkına vardı. Şirket akıllı telefonlar için Atom yongaları üzerinde çalışmayı bıraktı; odağını dronlar, otonom araçlar ve genişletilmiş sanal gerçeklik kaskları gibi diğer internet bağlantılı cihazlara çevirdi.

10- Apple Thunderbolt Monitörler

Apple dahili ekranlara sahip cihazlara daha fazla odaklanırken, bağımsız görüntüleme işinde geri adım attı. Haziran ayında Apple, 2011’de piyasaya sürülen Thunderbolt Monitörlerinin üretimini durdurdu ve Mac kullanıcılarına bunun yerine LG’nin UltraFine 5K veya 4K ekranlarından birini satın almalarını söylüyor.

11- Project Ara

Google’ın modüler akıllı telefon konsepti sürekli gecikiyordu ve birkaç tasarım değişikliği sonrasında Google bu yıl Project Ara’yı daha da ileri götürmeye son verdi. Modüler tasarım bileşenlerin kolay takas edilmesine, potansiyel olarak müşterilerin zaman içindeki paradan tasarruf etmesine ve elektronik israfın azaltılmasına izin veriyordu. Bunun yerine, üçüncü parti satıcılar teknolojiyi lisanslamaya karar vermedikçe, projenin kendisi artık bir hurda yığınından ibaret.

12- Microsoft Band

Tam renkli dokunmatik ekrana sahip bilezik benzeri bir spor takipçisi olan Microsoft Band teoride kulağa cazip geliyordu ancak ürün uygulama desteği ve geliştirilmemiş yazılım eksiklikleri nedeniyle geride kaldı. Bu yıl Microsoft üçüncü bir sürümü çıkarmadı. Şirketin Bant hattının geleceği ile ilgili; “Microsoft Health platformunda yatırım yapmaya ve yenilik yapmaya devam ediyoruz …” açıklaması pek ümit verici gözükmüyor.

13- Project Astoria

Windows ve diğer platformlar arasındaki uygulama açığını kapatmaya yardımcı olmak için geliştirilen Project Astoria, Android geliştiricilerin uygulamalarını kolayca Evrensel Windows Platformu’na aktarmasına izin verecekti. Öyleyse Microsoft bu aracı neden yayınlamak yerine yok etti? Resmi olarak Microsoft konseptin geliştiriciler için çok kafa karıştırıcı olduğunu söyledi ancak bazı gözlemciler Astoria’nın Android Open Source Projesinin parçası olmayan API’lerin oluşturulması konusunda bazı karmaşık yasal engeller yarattığını iddia etti. Her durumda Microsoft, geliştiricileri bu yılın başlarında Xamarin ile sunduğu çapraz platform geliştirme araçlarını kullanmaya teşvik ediyor.

14- Picasa

Picasa’nın bunca süre boyunca hayatta kalması şaşırtıcı. Fotoğraf düzenleme ve depolama yazılımı 2002’de hayata geçti ve Google tarafından 2004 yılında satın alındı, ancak yıllar önce önemli güncellemelere son verildi ve 2013 yılında bu yazılım yerine Google+ Fotoğraflar’ın geleceğine dair işaretler vardı. Picasa, Google’ın tüm çabalarını yeni Google Fotoğraflar hizmetine odaklamaya karar verdiği bu yılın başlarına kadar hayatına devam etti. Picasa kullanıcıları halihazırda sahip oldukları masaüstü uygulamasıyla fotoğrafları düzenleyebilirler ancak artık geliştirmeler sona erdi ve bazı API işlevleri kapandı. Öte yanda Google Fotoğraflar kullanıcılar için çok daha üstün bir hizmet veriyor.

Evet sevgili okuyucularımız, bu noktaya kadar bizi bu yıl boyunca takip ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. PCWorld.com.tr olarak pek çok teknolojik olayın yaşandığı 2016’ya, bu yazı ile, son noktayı koyuyoruz.

2017 yılını CES 2017 etkinliği ile açacağız ve tam gaz yolumuza devam edeceğiz. Bizleri takip etmeye devam edin.