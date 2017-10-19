Samsung 360 Round’u tanıttı

Geçen sene satışa sunulan Gear 360 ile 360 dereceli fotoğraf ve videolar için en kullanışlı sanal gerçeklik seçeneği sunan Samsung, 360 Round ile profesyonel kullanıcılar için üretiliyor.

Robot süpürgelere benzeyen bir tasarım ile gelen 360 Round, yuvarlak bir gövde şeklinde geliyor. 360 derecelik VR görüntüleri yaratılması için 17 adet 2 megapiksel çözünürlüğünde sensör yer alıyor. Üç boyutlu çevresel görüntü ile birlikte 6 mikrofon aracılığıyla 360 derece ses kaydı da yapılabiliyor. 4K çözünürlüğünde 30 FPS VR canlı yayın gerçekleştirebilmesinin yanında içinde bulunan özel yazılım altyapısı sayesinde neredeyse gecikmesiz bir yayın altyapısı da sunuyor.

IP65 sertifikasıyla su ile toza karşı dayanıklı olan 360 Round, sorunsuz bir canlı yayın gerçekleşmesi için 10 çekirdekli Intel i7-6950X işlemci, 32 GB RAM ve tam iki adet GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı donanıma sahip bir bilgisayar gerekiyor. 360 Round’dan çevrimdışı kullanıma uygun sonuçlar alinsması için en az Core i7-6700K işlemci, 16 GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı donanımı bulunması gerekiyor.

Ekim ayının sonundan itibaren Amerika merkezli video profesyonelleri tarafından satışa sunulacak olan Samsung 360 Round, daha sonra diğer ülkelere de de satışa sunulacak. Samsung tarafından fiyat bileğisin verilmeyen 360 Round, ucuz bir cihaz olmayacayacağı bekleniyor.