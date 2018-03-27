YouTube’da yayınlanan Fortnite canlı yayını büyük bir başarıya imza attı

Fortnite’ın Battle Royale modu, popülerliğini arttırmayı sürdürüyor.

Şirket yöneticilerinden Ryan Wyatt’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ElrubiusOMG tarafından başlatılan Battle Royale etkinliğini YouTube üzerinde 1.1 milyon kişinin eş zamanlı biçimde canlı olarak izlediğini vurguladı. Toplamda 42 milyon kişi tarafından izlenen Fortnite canlı yayınına katkıda bulunan yayıncı sayısı ise 100’e erişti.

Büyük bir ilgiyle takip edilen Fortnite, kısa süre önce ünlü şarkıcı Drake’in de katıldığı Fortnite yayını Switch izlenme rekoru kırmayı başardı. YouTube tarafından yapılan açıklamada oyunun şubat ayı itibariyle YouTube’da bir ay içinde hakkında en çok video yüklenen oyun olma unvanını elinde bulunduruyor. Fortnite, YouTube’da en çok izlenen ikinci oyun konumunu da elde etti.