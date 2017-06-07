Yeni Splinter Cell geliştiriliyor

Ubisoft, 2012’de girdiği sessizliği iddialı bir şekilde bozmaya kararlı görünüyor.

Ubisoft, 2012’de çıkardığı Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist’ten beri seriye herhangi yeni bir oyun eklenmemişti. Fakat görünen o ki Ubisoft seriyi yeniden canlandırmak için çalışıyor. Ubisoft’un yeni aldığı bir isim hakkında “Splinter Cell” geçmesi de bu iddiaları doğruluyor. Bu oyun, eski bir oyunun yeniden düzenlenmiş hâli olmayacak. Buradan da yeni oyunun adı sadece Splinter Cell olacağı düşünülebilir.

Ubisoft’un bu isim hakkını 29 Mayıs’ta kaydetmesi ve bu tarihin önümüzdeki hafta gerçekleşecek E3 2017 fuarına oldukça yakın olması Ubisoft’un bir duyuru yapabileceğini düşündürüyor. Bunun dışında kaydedilen yeni isim hakkı, video oyunları ve elektronik spor kategorileri altında kaydedilmesinden geliştirilen oyunda çoklu oyuncu modu bulunacağı ve elektronik spor dalına uygun olacağı değerlendirmesi yapılabilir. Belki de Ubisoft bir sürpriz yapar ve Splinter Cell evreni bir MOBA olarak geri döner. Her ne kadar bu şimdilik oldukça uzak bir ihtimal olsa da henüz tamamlanmamış oyunları piyasaya sürerek oyuncuları uzun süre hatalar ile üzmeyi bir adet haline dönüştüren Ubisoft umarız bu sefer tamamlanmadan oyunu piyasaya sürmez.