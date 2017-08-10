Yeni PlayStation 4 güncellemesinin detayları belli oldu

Yeni güncelleme, PlayStation 4 Pro kullanıcılarını mutlu ederken PlayStation 4 kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratacak.

PlayStation 4’ler için yayınlanan 4.5.0 sistem güncellemesi kullanıcılara Twitch üzerinden doğrudan 1080p/60FPS yayın yapma imkânı sunuyor. Ancak bu özellikten yalnızca PlayStation 4 Pro kullanıcıları yaralanabilecek.

PlayStation kullanıcıları şimdiye kadar PlayStation Network üzerinden yalnızca önemli kullanıcıları takip edebiliyordu. Yeni güncellemeyle Twitter gibi diğer kullanıcıları takip etme ve engelleme imkanına sahip olacak. Kullanıcıları memnun etmeyen bildiri sayfası, 4.5.0 güncellemesiyle yeniden değişecek. Kullanıcılar bildirileri hızlı menü bölümünde görebilecek.

4.5.0 güncellemesiyle ile ilgili şimdilik bunlar biliniyor. Eğer Sony bu yenilikler dışında bir şey sunmuyorsa PlayStation 4 kullanıcılarını oldukça hayalkırıklığına uğratacak bir güncelleme yayınlamış gibi görünüyor.