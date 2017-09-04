Yeni God of War oyunuyla ilgili bilgiler açıklandı

God of War’ın yönetmeni Cort Barlog’un PlayStation Podcast için verdiği röportajda oyun hakkında bilgiler verdi.

Cory Barlog, yaptığı açıklamada oyunda gizli görevler yer alacak. Bu görevlerin açılması için de diller öğrenilmesi gerekecek. Bu diller arasında Elder Futhark da bulunuyor. Yeni God of War’da büyü de yer alıyor. Barlog, büyünün oyunun neredeyse tamamında bulunacağını belirtti. Ayrıca oyunda bulunan büyülü bir eşya aracılığıyla Kratos, oğluna ve annesi ile ilgili anılar görünebiliyor.

Yeni God of War oyunu, bildiğiniz gibi farklı bir mitolojide geçiyor ve dolayısıyla oyuncuları da farklı bir Kratos bekliyor. Oyuncular, oğlu için daha iyi bir adam olmak için çabalayan Kratos’u ve canavarlar, ejderhalar ve tanrılarla dolu bir dünyada oynayacak. God of War severleri, güzel bir dövüş sistemi, akıcı bir oyun örgüsü ve güzel bir anlatım bekliyor.