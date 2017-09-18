Yeni God of War oyunu ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor

Oyunda farklı bir silah geliştirme sistemi bulunacak.

PlayStation oyuncularının çoğu tarafından tanınan God of War, hikayesi ve oynanışı bakımından dikkat çeken bir oyun serisi oldu. Geçtiğimiz sene gerçekleşen E3 2016’da yeni oyunun tanıtılmasının oyunla ilgili bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Yeni oyunda serinin daha önceki oyunlarında bulunan silahlar yer almayacak.

God of War serisinin geliştiricisi Santa Monica Studio tarafından verilen bilgilde oyunda tamamı ile yeni bir silah yükseltme sistemi bulunacak. Daha önce piyasaya sürülen God of War oyunlarında kırılan eserler, açılan sandıklar ve öldürülen canavarlardan edinilen kırımızı küreler aracılığıyla silahlar ve yetenekler geliştiriliyordu. Yeni oyunda Kratos’a İskandinav Mitolojisi’nde bulunan Brokk ve Eitri kardeşler destek olacak.

Brokk ve Eitri, İskandinav Mitolojisi’nde önem taşımasa da Odin’in oğlu Thor’a Mjolnir isimli silahını yapmışlardır. Bu iki karakter, Kratos ve oğlu Atreus için silah çeşitliliği sağlamanın yanında oyun tarzının şekillendirilmesini de sağlıyor.

God of War serisinin yeni oyunu 2018 yılında yalnızca PlayStation 4 kullanıcıları için satışa sunulacak.