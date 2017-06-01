Yeni gelecek mobil Pokémon oyunu belli oldu

Akıllı telefonlar için yeni bir Pokémon oyunu bugün Japonya’da test edilmek üzere açıldı.

Pokéland olarak adlandırılan iOS ve Android oyunu, Pokémon Rumble adlı aksiyon oyunları serisinin mobil versiyonu olarak gelecek.

Pokéland’de oyuncular, mümkün oldukça rakip Pokémon’ları mağlup edecek. Çeşitli haritalarda bir grup Pokémon’u komuta eden rakip oyuncular da bulunacak. Bazı özel ya da nadir Pokemon‘ları bulmak için de yenilgiye uğramış Pokémon ile arkadaş olmak gerekiyor.

Farklı bir adı olmasına rağmen PokéLand, Pokémon Rumble oyunlarının bir devamıdır. İlk Pokémon Rumble, 2009’da WiiWare’de yayınlandı. 2016’daki Pokémon Rumble World isimli oyun, Wii U ve Nintendo 3DS’de giriş yaptı.

Sınırlı sayıda Japon kullanıcı, Android’e özel alfa sürümü için 9 Haziran’da kadar kaydolabilir. Testler altı farklı adada farklı özellikler barındıran 134 Pokémon’u yakalamak ve keşfetmek için gerçekleşecek. PokéLand, Nintendo Account hizmeti kullanılan ilk oyunu olacak.

Pokémon Company, Pokéland’i henüz Avrupa’da duyurmadı, bu yüzden beklerken Magikarp Jump oynamaya devam edeceğiz.