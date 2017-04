Yeni gelecek Call of Duty hakkında büyük sızıntı

Activision, yeni Call of Duty ile 2. Dünya Savaşı günlerine geri dönecek.

Birkaç gündür Call of Duty’nin yeni oyunu hakkında çıkan sızıntı haberlerinin ardından Activision resmi olarak Call of Duty: World War II’yu duyurdu. Duyurunun ardından oyun hakkında bazı görseller sızdırıldı ancak oyuncular tarafından beğeni toplamadı. Son olarak oyunun konusyla alakalı ilgili bazı diğer ciddi bilgiler de sızdırıldı.

Call of Duty: World War II; PC, PlayStation 4 ve Xbox One cihazlarıyla uyumlu çalışacak olan yeni oyun 3 Kasım’da oyunseverler ile buluşacak. Sızdırılan Xbox One kapak tasarımının arka tarafında bulunan açıklamada Call of Duty, WWII ile özüne döneceğini söyledi. Ayrıca 2. Dünya Savaşı’nda yaşanan önemli bir olay olan Normandiya çıkartması gibi Avrupa’da yaşanan büyük savaşlara şahit olma şansını vadediyor.

Oyunun hikayesi hakkındaki sızıntılara göre senaryo modunda yeni nesil motor ile hazırlanan başarılı sinematikler yer alacak. Bir başka görüşe göre Activision, “Özgürlüğü için savaşanların kardeşliğini” anlatacak. Bu sızıntılara göre yeni oyunda aksiyon ile beraber dram da bulunacak.

Titizlikle hazırlanan çoklu oyuncu modunda oyuncular kendini savaşın içindeymiş gibi hissedebilecekler. Son olarak oyunun betasını oynamak isteyenlerin oyunu ön sipariş etmesi gerekiyor.