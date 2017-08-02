Yeni FIFA 18 Ultimate Team ikonları belli oldu

Bir zamanların ünlü futbolcuları FIFA 18 Ultimate Team ile yeniden oyunda yer alacak.

FIFA 18’de birçok oyuncunun sevdiği ve klasik bir modu da içinde barındıran FIFA 18 Ultimate Team’de bulunacak Ronaldo, Pele, Diego Maradona, Thierry Henry ve Lev Yashin daha önceden açıklanmıştı. PlayStation Blog üzerinden ikon takımında yer alacak yeni oyuncular da açıklandı.

Yeni yanıtılan FIFA 18 ikonları, Peter Schmeichel, Carles Puyol, Roberto Carlos, Ruud Gullit, Jay-Jay Okocha, Patrick Viera, Deco, Alessandro Del Piero ve Michael Owen’dan oluşuyor. Yeni oyuncuların yanında bazı ikon oyuncuların 3 farklı versiyonu bulunacak. Örneğin Ronaldo’nun 1994, 1997 ve 2002 yıllarındaki halleri oyunda bulunacak.

29 Eylül’de PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch ve mobil platformda oyun severlerle buluşacak FIFA 18 için yayınlanan yeni ikon videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.