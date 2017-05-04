Yeni Crash Bandicoot’un oynanış videosu yayınlandı

Bir devrin sevilen oyunu harika grafiklerle geri dönüyor.

Önümüzdeki Haziran ayı sonunda satışa sunulacak olan Crash Bandicoot N.Sane Triology, ana seride bulunan ilk üç oyunu bulunduracak. Grafiksel olarak yeni nesile uyarlanmış görsellere sahip olacak oyunun oynanış videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

Videoda ikinci bölümde bulunacak olan “Sewer or Later” adlı bölüm gösteriliyor. Videoda bulunan grafikleri PlayStation 1’de bulunan grafiklerle kıyaslandığında aralarında büyük bir fark ortaya çıkıyor. Videoda bulunan alev ve su efektleri günümüzdeki oynan birçok oyundan çok daha kaliteli görünüyor.

Yeni çıkacak oyun ile 1996’da oynanan oyun arasında büyük bir fark olmasına karşın orijinal oyunu sevenler yeni nesil oyun için beğenenler ve beğenmeyenler olarak ikiye bölündü.

Crash Bandicoot N. Sane Triology, 30 Haziran 2017’de PlayStation 4’e platformuna özel olarak satışa sunulacak.