Yeni Spider-Man oyunu detayları açıklandı

Oyuncular tarafından büyük beğeni gören Spider-Man oyununun geliştiricileri oyun ile ilgili yeni bilgiler verdi.

PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro için özel çıkarılacak Spider-Man oyununun geliştiricileri, Twitter üzerinden gerçekleştirdikleri etkinlik ile oyuncuların sorularını yanıtladı. Verilen cevaplardan edinilen bilgilere göre Miles Morales adına sahip yeni bir Spider-Man ortaya çıkacak. Bununla birlikte oyunda Peter Parker’ın kaç yıldır Spider-Man olarak kötülerle savaştığı da artık belli oluyor.

Oyunda Peter Parker, sekiz senedir kahramanlık görevini yerine getiriyor. Böylece oyunda deneyimsiz bir karakter yerine, çok daha deneyimli ve kendini şehrini korumaya adamış bir karakter ile oyunun oynanacağı göze çarpıyor.

Geliştirici ekip Miles Morales hakkında ise oyunda önemli bir role sahip olduğunu söyledi. Miles Morales, oyunculara Spider-Man’in çok farklı yönlerini gösterecek. Yeni örümcek adam Miles Morales aynı zamanda çizgi romanlarda Pater Parker’ı bir usta olarak görüyor ve onun gibi bir süper kahraman olmak istiyor. Oyunda Miles Morales karakterinin oynanıp oynanmayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. 2018’in ilk yarısında çıkacak oyun hakkında merak edilenleri çıkış tarihi yaklaştıkça öğreneceğiz.