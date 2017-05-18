Yeni bir Pokemon oyunu daha AppStore’da göründü

Pokemon Go’ya gelecek yeni büyük güncellemeyi beklemekten sıkılan Pokemon aşıkları için alternatif çözüm geliyor.

Geçtiğimiz gün AppStore İtalya’da The Pokemon Company tarafından geliştirilen Pokemon: Magikarp Jump isimli bir oyun göründü. Şu an için sadece App Store İtalya ile uyumlu hesapların indirebildiği oyunda şimdilik sadece İtalyanca dil desteği bulunuyor.

Oyun esas olarak bir Pokemon bakımı simülasyonu olarak görünüyor. Oyuncular, Magikarp adındaki bir balık Pokemon’u yakalıyor ve güçlenmesi için onu besliyor. Oyun boyunca Magikarp’a Pikachu, Charizard, Bulbasaur gibi pek çok Pokemon eşlik ediyor. Eğer bir rakibe karşı girilen mücadelede oyuncu mağlup olursa besleyip büyüttüğü Magikarp doğaya salıveriliyor. Ve yeni bir Magikarp yakalayarak maceraya kalınan yerden devam ediliyor.

Oyunda Pokemon’ların beslenmesi için Diamond isimli sanal para ile yiyecek satın alınabiliniyor. Ancak Diamond yetmediğinde uygulama içi satın alma imkanı da bulunuyor.

Oyunun ne zaman diğer ülkelerde yayınlanacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor ama birkaç hafta içinde gelebileceğini öngörebiliriz.