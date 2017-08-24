Yeni Assassin’s Creed’in haritası yayınlandı

Ubisoft, Assassin’s Creed serisinin yeni gelecek üyesi için büyük bir emek harcamış gibi görünüyor.

Assassin’s Creed Syndicate’in ardından seriye kısa süreli bir ara verme kararı alan Ubisoft, pek yakında satışa sunulacak olan yeni Assassin’s Creed oyunun haritası ortaya çıktı. Ubisoft’un oyun ile ilgili daha önceden yaptığı açıklamada Assassin’s Creed Origins’in haritasının Assassin’s Creed Black Flag haritasına kıyasla dört kat daha büyük olacağını belirtmişti.

Ağırlıklı olarak çöllerden oluşan haritada yerleşim alanı ve denizler de bulunuyor. Oyun yönetmeni Asrah Ismail, oyunda pek çok yan görev bulanacağının altını çizmişti. Oyuncular, bu oyunda The Witcher: Wid Hunt’ta olduğu gibi soru işareti görevleri karşılaşabilir. Oyuncuların Assassin’s Creed serisinde bulunan yan görevleri için edinilen şikayetlerini dinleyen Ubisoft geliştiricleri daha detaylı yan görevler sunacağını açıkladı.