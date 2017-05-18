Yarış severlerin beklediği iki oyun tanıtıldı

Formula 1 ve WRC sevenler heyecananı damarlarında hissetmeli. Yeni oyunlar geliyor.

Ralli severler tarafından ilgi gören FIA World Rally Championship’in resmi oyunu WRC 7 tanıtıldı. Oyunun geliştiricisi Bigben Interactive’in yapmış olduğu açıklamada duyurulan yeni WRC 7 ile birlikte yayınlanan duyuru fragmanından grafik ve oynanış bakımından ralli severlere güzel anlar sunacak gibi görünüyor. Işıklandırma konusunda özen gösterdiği görülen yapımcılar oyuncuların beklentilerini karşılayabilecek mi ? Bunu oyun piyasaya sürüldüğünde göreceğiz.

WRC 7’nin çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Motor sporlarınım en popüler dalı olan Formula 1’in resmi oyunu F1 2017 ise uzun zamandır Codemasters tarafından oyun severler ile buluşturuluyordu. Bu sene Codemasters ve Koch Masters tarafından ortaklaşa geliştirilecek F1 2017’de serinin önceki oyunlarına göre daha kapsamlı bir kariyer modu bulunacak.

Bu yenilikle birlikte F1 2017’de klasik F1 araçlarını kullanma fırsatına yeniden erişilecek. Oyuncular, bir zamanlar televizyonda Michael Schumacher ve Mika Häkkinen gibi büyük yarışçıların arasındaki rekabeti yaşamasına vesile araçları kontrol etme imkanına sahip olacak.

F1 2017’nin ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Her iki oyun da PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında satışa sunulacak.