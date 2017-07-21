Xbox, ünlü futbol kulübünün konsol sponsoru oldu

Electronic Arts’ın ardından Microsoft ile de ortaklık kuran Real Madrid, oyun dünyasındaki etkisini arttırıyor.

Futbol dünyasının büyük spor kulüplerinden Real Madrid’in Xbox’ı konsol sponsoru olduğunu duyuran Microsoft, gelecekte gerçekleştirecekleriyle ilgili bir bilgi vermekten kaçındı. FIFA 18 için Electronic Arts ile ortaklık kuran Real Madrid’in bu anlaşma ile FIFA 18’in Xbox One sürümüne özel bir paket satışa sunulabilir.

Tüm bunlar dışında Amerika Birleşik Devletleri’nde Microsoft tarafından Real Madrid etkinlikleri ve özel maçlar gerçekleşebilir. FIFA serisi PlayStation ile anlaşmalı olmasaydı oyun için farklı gelişmelerin gerçekleşebilirdi.

Microsoft ile EA arasında daha önce Porsche ile ilgili bir gelişme yaşanmıştı. EA ile sözleşmesi sona eren Porsche, Xbox ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.