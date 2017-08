Xbox One X: Project Scorpio şimdiden tükendi

Microsoft’un Kasım ayında satışa sunacağı Xbox One X: Project Scorpio Edition, daha piyasaya sürülmeden verilem rekor sayıda ön siparişin ardından tükendi.

Geçtiğimiz hafta Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleşen Gamescom 2017 etkinliğinde Microsoft, Xbox One X: Project Scorpio Edition’ın ön siparişe çıkacağını duyurmuştu. Duyurunun hemen ardından ön siparişe açılan Xbox One X: Project Scorpio Edition’ın kısa sürede tükenmesinin ardından Microsoft taarfından yapılan açıklamada yalnızca birkaç gün içerisinde satış rekoru kıran rakamları gördüklerini ve Xbox One X: Project Scorpio Edition’ın dünya genelinde birçok ülkede tükendiğini vurguladı.

Microsoft ekibi yaptığı açıklamada, “bütün Xbox severlerin kendi ülkelerinde Xbox One X: Project Scorpio Edition’ı ön sipariş veremese de, pek çok oyun severin dünyanın en güçlü konsolunu elde etmek için can attığını belirtti. Gelecek Xbox One X standart sürümünün ön siparişe ne zaman açılacağını Eylül ayında açılacağını söyleyen Microsoft, oyun severlere takipte kalmaya devam etmelerini altını çizdi.